14 декабря 2023

В ЯНАО вахтовика, которого не могут найти с сентября, посчитали убитым

Следователи ЯНАО возбудили дело по факту бесследного исчезновения вахтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрия Трофимова, исчезнувшего в ЯНАО в сентябре, могли убить Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с сентября разыскивают вахтовика из Оренбургской области Дмитрия Трофимова, приехавшего в округ на работу. Городским отделом СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства.

«Житель Оренбургской области Трофимов Дмитрий Александрович, 24.04.1988 года рождения, прибывший в Новый Уренгой для трудоустройства, без вести пропал 20 сентября 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемым по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте.

Вместе с тем, вероятность того, что Трофимов живой, также остается. Следователи просят предоставить любую информацию о местонахождении этого человека.

Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: светло-коричневая замшевая куртка, черные брюки, черные короткие ботинки. С собой при нем была черная мужская сумка через плечо, с документами.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрия Трофимова разыскивали волонтеры и специалисты отряда «Ямалспас». В настоящее время поиски продолжаются.

Дмитрий Трофимов пропал в Новом Уренгое 20 сентября
Дмитрий Трофимов пропал в Новом Уренгое 20 сентября
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с сентября разыскивают вахтовика из Оренбургской области Дмитрия Трофимова, приехавшего в округ на работу. Городским отделом СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства. «Житель Оренбургской области Трофимов Дмитрий Александрович, 24.04.1988 года рождения, прибывший в Новый Уренгой для трудоустройства, без вести пропал 20 сентября 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемым по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте. Вместе с тем, вероятность того, что Трофимов живой, также остается. Следователи просят предоставить любую информацию о местонахождении этого человека. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: светло-коричневая замшевая куртка, черные брюки, черные короткие ботинки. С собой при нем была черная мужская сумка через плечо, с документами. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрия Трофимова разыскивали волонтеры и специалисты отряда «Ямалспас». В настоящее время поиски продолжаются.
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