В ЯНАО вахтовика, которого не могут найти с сентября, посчитали убитым

Следователи ЯНАО возбудили дело по факту бесследного исчезновения вахтовика

15 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дмитрия Трофимова, исчезнувшего в ЯНАО в сентябре, могли убить Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) с сентября разыскивают вахтовика из Оренбургской области Дмитрия Трофимова, приехавшего в округ на работу. Городским отделом СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства. «Житель Оренбургской области Трофимов Дмитрий Александрович, 24.04.1988 года рождения, прибывший в Новый Уренгой для трудоустройства, без вести пропал 20 сентября 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемым по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте. Вместе с тем, вероятность того, что Трофимов живой, также остается. Следователи просят предоставить любую информацию о местонахождении этого человека. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: светло-коричневая замшевая куртка, черные брюки, черные короткие ботинки. С собой при нем была черная мужская сумка через плечо, с документами. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрия Трофимова разыскивали волонтеры и специалисты отряда «Ямалспас». В настоящее время поиски продолжаются. Дмитрий Трофимов пропал в Новом Уренгое 20 сентября Фото: группа «Оренбург Медиа», Вк — https://vk.com/search/statuses?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=дмитрий%20трофимов&w=wall-86031830_104622

В Новом Уренгое (ЯНАО) с сентября разыскивают вахтовика из Оренбургской области Дмитрия Трофимова, приехавшего в округ на работу. Городским отделом СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ведомства. «Житель Оренбургской области Трофимов Дмитрий Александрович, 24.04.1988 года рождения, прибывший в Новый Уренгой для трудоустройства, без вести пропал 20 сентября 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления квалифицируемым по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО на официальном сайте. Вместе с тем, вероятность того, что Трофимов живой, также остается. Следователи просят предоставить любую информацию о местонахождении этого человека. Его приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: светло-коричневая замшевая куртка, черные брюки, черные короткие ботинки. С собой при нем была черная мужская сумка через плечо, с документами. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрия Трофимова разыскивали волонтеры и специалисты отряда «Ямалспас». В настоящее время поиски продолжаются.