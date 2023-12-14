Водителю автобуса грозит колония за травмы пассажиров в ДТП на курганской трассе

15 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Курганцу грозит срок за ДТП на автобусе с пострадавшими людьми Фото: Илья Московец © URA.RU Водителя маршрутного автобуса, перевернувшегося на трассе Курган — Целинное, будут судить за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью пассажиров. В случае признания вины, он может попасть в колонию, сообщили в прокуратуре области. «Житель с. Целинное 28.04.2023, управляя автобусом „Форд Транзит“, осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 504 „Целинное-Курган-Целинное“ <…> допустил выезд на правую обочину автодороги. В результате трое пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — информирует сайт ведомства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и запрет управления транспортом. Автобус вылетел с дороги в районе деревни Крутали Кетовского округа. После ДТП помощь понадобилась 11 пассажирам, среди которых были дети. Как выяснили следователи, водитель не снизил скорость до безопасных параметров и не смог справиться с машиной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус с пассажирами. Люди получили травмы. Следователи позднее возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

Водителя маршрутного автобуса, перевернувшегося на трассе Курган — Целинное, будут судить за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью пассажиров. В случае признания вины, он может попасть в колонию, сообщили в прокуратуре области. «Житель с. Целинное 28.04.2023, управляя автобусом „Форд Транзит“, осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 504 „Целинное-Курган-Целинное“ <…> допустил выезд на правую обочину автодороги. В результате трое пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — информирует сайт ведомства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и запрет управления транспортом. Автобус вылетел с дороги в районе деревни Крутали Кетовского округа. После ДТП помощь понадобилась 11 пассажирам, среди которых были дети. Как выяснили следователи, водитель не снизил скорость до безопасных параметров и не смог справиться с машиной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус с пассажирами. Люди получили травмы. Следователи позднее возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.