14 декабря 2023

Водителю автобуса грозит колония за травмы пассажиров в ДТП на курганской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, межгород, руль, автобус, общественный транспорт, трасса, дорога, поездка, вождение, путешествие, междугородний автобус
Курганцу грозит срок за ДТП на автобусе с пострадавшими людьми Фото:

Водителя маршрутного автобуса, перевернувшегося на трассе Курган — Целинное, будут судить за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью пассажиров. В случае признания вины, он может попасть в колонию, сообщили в прокуратуре области.

«Житель с. Целинное 28.04.2023, управляя автобусом „Форд Транзит“, осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 504 „Целинное-Курган-Целинное“ <…> допустил выезд на правую обочину автодороги. В результате трое пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — информирует сайт ведомства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и запрет управления транспортом.

Автобус вылетел с дороги в районе деревни Крутали Кетовского округа. После ДТП помощь понадобилась 11 пассажирам, среди которых были дети. Как выяснили следователи, водитель не снизил скорость до безопасных параметров и не смог справиться с машиной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус с пассажирами. Люди получили травмы. Следователи позднее возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителя маршрутного автобуса, перевернувшегося на трассе Курган — Целинное, будут судить за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью пассажиров. В случае признания вины, он может попасть в колонию, сообщили в прокуратуре области. «Житель с. Целинное 28.04.2023, управляя автобусом „Форд Транзит“, осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 504 „Целинное-Курган-Целинное“ <…> допустил выезд на правую обочину автодороги. В результате трое пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — информирует сайт ведомства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и запрет управления транспортом. Автобус вылетел с дороги в районе деревни Крутали Кетовского округа. После ДТП помощь понадобилась 11 пассажирам, среди которых были дети. Как выяснили следователи, водитель не снизил скорость до безопасных параметров и не смог справиться с машиной. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перевернулся автобус с пассажирами. Люди получили травмы. Следователи позднее возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...