В ЯНАО прокуратура начала проверку ценообразования на социально-значимые товары в Самбурге после вопроса о цене на яйца, заданного в ходе «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина 14 декабря. О проведении проверки URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Прокуратура начала проверку обоснованности цен на социально-значимые продукты (в частности, куриные яйца) в поселке Самбург. Вопрос о ценах поступил в ходе „Прямой линии“ президента Путина», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что в ходе «Прямой линии» Путина с журналистами и россиянами на большом экране появился вопрос из ЯНАО. Жители села Самбург интересовались, нормально ли, что цены на яйца составляют около 500 рублей за три десятка.
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