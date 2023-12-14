14 декабря 2023

Прокуратура ЯНАО проверит цены на яйца после вопроса ямальцев Путину

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Прокуратура проверит обоснованность цены на яйца в поселке Самбург Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В ЯНАО прокуратура начала проверку ценообразования на социально-значимые товары в Самбурге после вопроса о цене на яйца, заданного в ходе «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина 14 декабря. О проведении проверки URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Прокуратура начала проверку обоснованности цен на социально-значимые продукты (в частности, куриные яйца) в поселке Самбург. Вопрос о ценах поступил в ходе „Прямой линии“ президента Путина», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что в ходе «Прямой линии» Путина с журналистами и россиянами на большом экране появился вопрос из ЯНАО. Жители села Самбург интересовались, нормально ли, что цены на яйца составляют около 500 рублей за три десятка.

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В ЯНАО прокуратура начала проверку ценообразования на социально-значимые товары в Самбурге после вопроса о цене на яйца, заданного в ходе «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина 14 декабря. О проведении проверки URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Прокуратура начала проверку обоснованности цен на социально-значимые продукты (в частности, куриные яйца) в поселке Самбург. Вопрос о ценах поступил в ходе „Прямой линии“ президента Путина», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что в ходе «Прямой линии» Путина с журналистами и россиянами на большом экране появился вопрос из ЯНАО. Жители села Самбург интересовались, нормально ли, что цены на яйца составляют около 500 рублей за три десятка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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