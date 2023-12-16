16 декабря 2023
15 декабря 2023

Общественники Салехарда развернули пункт помощи пострадавшим при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, гуманитарная помощь, вещи для беженцев, вещи для погорельцев
Пунт помощи пострадавшим в пожаре в Салехарде открыли «Горячие сердца» Фото:
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В Салехарде развернули пункт помощи пострадавшим в пожаре на улице Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет региональная общественная организация «Горячие сердца». Об этом рассказали в мэрии города.

«Общественники Салехарда развернули еще один пункт сбора помощи пострадавшим в пожаре на ул. Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет также региональная общественная организация „Горячие сердца“», — сказано в telegram-канале ведомства.

Общественники просят постельные принадлежности, полотенца, новые чулочно-носочные изделия, новое нижнее белье (размеры от 48 до 56), средства личной гигиены и ухода за телом, мужскую и женскую одежду. Сообщается, что после сбора необходимого они будут работать в индивидуальном порядке, информируя ямальцев о потребности. Сбор помощи проходит по адресу: улица Республики, д. 98 (с торца здания).

Люди, госпитализированные из пожара в Салехарде, находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили травмы при самостоятельной эвакуации.

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В Салехарде развернули пункт помощи пострадавшим в пожаре на улице Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет региональная общественная организация «Горячие сердца». Об этом рассказали в мэрии города. «Общественники Салехарда развернули еще один пункт сбора помощи пострадавшим в пожаре на ул. Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет также региональная общественная организация „Горячие сердца“», — сказано в telegram-канале ведомства. Общественники просят постельные принадлежности, полотенца, новые чулочно-носочные изделия, новое нижнее белье (размеры от 48 до 56), средства личной гигиены и ухода за телом, мужскую и женскую одежду. Сообщается, что после сбора необходимого они будут работать в индивидуальном порядке, информируя ямальцев о потребности. Сбор помощи проходит по адресу: улица Республики, д. 98 (с торца здания). Люди, госпитализированные из пожара в Салехарде, находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили травмы при самостоятельной эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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