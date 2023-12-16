Общественники Салехарда развернули пункт помощи пострадавшим при пожаре

17 декабря 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Пунт помощи пострадавшим в пожаре в Салехарде открыли «Горячие сердца» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Салехарде развернули пункт помощи пострадавшим в пожаре на улице Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет региональная общественная организация «Горячие сердца». Об этом рассказали в мэрии города. «Общественники Салехарда развернули еще один пункт сбора помощи пострадавшим в пожаре на ул. Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет также региональная общественная организация „Горячие сердца“», — сказано в telegram-канале ведомства. Общественники просят постельные принадлежности, полотенца, новые чулочно-носочные изделия, новое нижнее белье (размеры от 48 до 56), средства личной гигиены и ухода за телом, мужскую и женскую одежду. Сообщается, что после сбора необходимого они будут работать в индивидуальном порядке, информируя ямальцев о потребности. Сбор помощи проходит по адресу: улица Республики, д. 98 (с торца здания). Люди, госпитализированные из пожара в Салехарде, находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили травмы при самостоятельной эвакуации.

В Салехарде развернули пункт помощи пострадавшим в пожаре на улице Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет региональная общественная организация «Горячие сердца». Об этом рассказали в мэрии города. «Общественники Салехарда развернули еще один пункт сбора помощи пострадавшим в пожаре на ул. Чапаева, 3. Точкой сбора помощи станет также региональная общественная организация „Горячие сердца“», — сказано в telegram-канале ведомства. Общественники просят постельные принадлежности, полотенца, новые чулочно-носочные изделия, новое нижнее белье (размеры от 48 до 56), средства личной гигиены и ухода за телом, мужскую и женскую одежду. Сообщается, что после сбора необходимого они будут работать в индивидуальном порядке, информируя ямальцев о потребности. Сбор помощи проходит по адресу: улица Республики, д. 98 (с торца здания). Люди, госпитализированные из пожара в Салехарде, находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили травмы при самостоятельной эвакуации.