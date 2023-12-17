17 декабря 2023

В Тюмени покажут фильм «Вонка»

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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
В Тюмени фильм будет показан частным прокатчиком в рамках киноклуба Фото:

В Тюмени покажут фильм «Вонка». Анонс картины представлен на сайте одного из городских кинотеатров. Премьера запланирована на 23 декабря.

«Фильм „Вонка“. Дата премьеры: 23 декабря», — указано в афише кинотеатра.

Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах был показан нашумевший фильм «Барби».

Фильм «Вонка» является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в новой ленте сыграл популярный актер Тимоти Шаламе.

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В Тюмени покажут фильм «Вонка». Анонс картины представлен на сайте одного из городских кинотеатров. Премьера запланирована на 23 декабря. «Фильм „Вонка“. Дата премьеры: 23 декабря», — указано в афише кинотеатра. Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах был показан нашумевший фильм «Барби». Фильм «Вонка» является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в новой ленте сыграл популярный актер Тимоти Шаламе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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