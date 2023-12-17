В Тюмени фильм будет показан частным прокатчиком в рамках киноклуба
В Тюмени покажут фильм «Вонка». Анонс картины представлен на сайте одного из городских кинотеатров. Премьера запланирована на 23 декабря.
«Фильм „Вонка“. Дата премьеры: 23 декабря», — указано в афише кинотеатра.
Фильм будет демонстрироваться частным прокатчиком. Местные кинотеатры предоставляют залы под аренду, где компании-партнеры выпускают картины, из-за санкций не допущенные к релизу в России. Аналогичным способом на тюменских экранах был показан нашумевший фильм «Барби».
Фильм «Вонка» является приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Главную роль в новой ленте сыграл популярный актер Тимоти Шаламе.
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