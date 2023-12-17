17 декабря 2023

В Тюмени водители требуют скидку в 90% на первый штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители, считающие себя идеальными, хотят скидок, а тем, кто нарушает ПДД, предлагают ужесточать наказание Фото:

В Тюмени 86% автомобилистов считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы: скидку в 90% на первый штраф и снижение транспортного налога. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование».

«86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%», — говорится в исследовании компании.

При этом тюменские водители предложили и способы, способные сделать дисциплинированнее и тех автолюбителей, которые ПДД не соблюдают. Треть респондентов (39%) сказали, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. 28% уверены, что снизить опасность на дорогах поможет отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы за нарушения должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

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В Тюмени 86% автомобилистов считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы: скидку в 90% на первый штраф и снижение транспортного налога. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%», — говорится в исследовании компании. При этом тюменские водители предложили и способы, способные сделать дисциплинированнее и тех автолюбителей, которые ПДД не соблюдают. Треть респондентов (39%) сказали, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. 28% уверены, что снизить опасность на дорогах поможет отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы за нарушения должен зависеть от уровня дохода нарушителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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