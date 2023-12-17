В Тюмени водители требуют скидку в 90% на первый штраф

18 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Водители, считающие себя идеальными, хотят скидок, а тем, кто нарушает ПДД, предлагают ужесточать наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 86% автомобилистов считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы: скидку в 90% на первый штраф и снижение транспортного налога. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%», — говорится в исследовании компании. При этом тюменские водители предложили и способы, способные сделать дисциплинированнее и тех автолюбителей, которые ПДД не соблюдают. Треть респондентов (39%) сказали, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. 28% уверены, что снизить опасность на дорогах поможет отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы за нарушения должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

В Тюмени 86% автомобилистов считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы: скидку в 90% на первый штраф и снижение транспортного налога. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Ренессанс страхование». «86% автомобилистов из Тюмени относят себя к идеальным водителям и считают, что за такое поведение на дороге им положены бонусы. Больше половины (52%) согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% тюменцев для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого штрафа на 90%», — говорится в исследовании компании. При этом тюменские водители предложили и способы, способные сделать дисциплинированнее и тех автолюбителей, которые ПДД не соблюдают. Треть респондентов (39%) сказали, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. 28% уверены, что снизить опасность на дорогах поможет отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы за нарушения должен зависеть от уровня дохода нарушителя.