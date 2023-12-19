В Тюмени ушел из жизни известный преподаватель, писатель и журналист

В Тюмени в возрасте 72 лет умер бывший декан истфака ТюмГУ Константин Гурьев

19 декабря 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Константину Гурьеву было 72 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени умер Константин Гурьев — бывший декан исторического факультета ТюмГУ, историк, журналист, писатель и основоположник пиар-образования. Об этом сообщает telegram-канал «Союза журналистов Тюменской области». «Ушел из жизни наш коллега Константин Гурьев. Историк-германист, на рубеже 80-90х — декан истфака ТюмГУ. Один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете», — сообщается в публикации. В нулевые Гурьев вел программу на телеканале «Ладья». После завершения преподавательской деятельности он обратился к литературе, став автором ряда художественных исторических книг, издававшихся в России и за рубежом. Фото: https://t.me/jour_72

В Тюмени умер Константин Гурьев — бывший декан исторического факультета ТюмГУ, историк, журналист, писатель и основоположник пиар-образования. Об этом сообщает telegram-канал «Союза журналистов Тюменской области». «Ушел из жизни наш коллега Константин Гурьев. Историк-германист, на рубеже 80-90х — декан истфака ТюмГУ. Один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете», — сообщается в публикации. В нулевые Гурьев вел программу на телеканале «Ладья». После завершения преподавательской деятельности он обратился к литературе, став автором ряда художественных исторических книг, издававшихся в России и за рубежом.