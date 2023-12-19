В Тюмени ушел из жизни известный преподаватель, писатель и журналист

В Тюмени умер Константин Гурьев — бывший декан исторического факультета ТюмГУ, историк, журналист, писатель и основоположник пиар-образования. Об этом сообщает telegram-канал «Союза журналистов Тюменской области».
«Ушел из жизни наш коллега Константин Гурьев. Историк-германист, на рубеже 80-90х — декан истфака ТюмГУ. Один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете», — сообщается в публикации.
В нулевые Гурьев вел программу на телеканале «Ладья». После завершения преподавательской деятельности он обратился к литературе, став автором ряда художественных исторических книг, издававшихся в России и за рубежом.
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