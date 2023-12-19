В Тюмени ушел из жизни известный преподаватель, писатель и журналист

В Тюмени в возрасте 72 лет умер бывший декан истфака ТюмГУ Константин Гурьев
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Константину Гурьеву было 72 года Фото:

В Тюмени умер Константин Гурьев — бывший декан исторического факультета ТюмГУ, историк, журналист, писатель и основоположник пиар-образования. Об этом сообщает telegram-канал «Союза журналистов Тюменской области».

«Ушел из жизни наш коллега Константин Гурьев. Историк-германист, на рубеже 80-90х — декан истфака ТюмГУ. Один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете», — сообщается в публикации.

В нулевые Гурьев вел программу на телеканале «Ладья». После завершения преподавательской деятельности он обратился к литературе, став автором ряда художественных исторических книг, издававшихся в России и за рубежом.

Фото:

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В Тюмени умер Константин Гурьев — бывший декан исторического факультета ТюмГУ, историк, журналист, писатель и основоположник пиар-образования. Об этом сообщает telegram-канал «Союза журналистов Тюменской области». «Ушел из жизни наш коллега Константин Гурьев. Историк-германист, на рубеже 80-90х — декан истфака ТюмГУ. Один из основоположников пиар-образования в Тюмени, создавший свою кафедру в нефтегазовом университете», — сообщается в публикации. В нулевые Гурьев вел программу на телеканале «Ладья». После завершения преподавательской деятельности он обратился к литературе, став автором ряда художественных исторических книг, издававшихся в России и за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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