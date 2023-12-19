19 декабря 2023

В Тобольске пытаются продать заброшенный ЖК, кишащий крысами и бездомными псами

В Тобольске крысы и бездомные псы пугают людей вблизи центра, открытого Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Экотакси. Тюмень, собака, злая собака
Дикие животные пугают жителей близлежащих домов Фото:

В Тобольске в десятый раз попытаются продать недостроенный жилой комплекс, на который жалуются местные жители. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. По словам граждан, заброшка кишит крысами и бездомными собаками, а вблизи нее находятся детская больница и Центр гимнастики, открытый президентом РФ Владимиром Путиным пару месяцев назад.

«На земельных участках, расположенных в микрорайоне 7а, находятся объекты незавершенного строительства. Они изъяты у собственника и по федеральному законодательству должны быть проданы с публичных торгов. Аукционы проводились уже девять раз, начиная с июля 2021 года, но ни одной заявки на них подано не было. Очередные торги намечены на 31 января 2024 года», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска.

Речь идет о недостроенном жилом комплексе, возведением которого занималось ООО «Тобольск-Полимер» (позднее реорганизованное и включенное в ООО «СИБУР Тобольск»). Готовность объектов на момент изъятия в 2020 году составляла 11%. С тех пор недостроям ищут нового владельца.

На соседство с заброшками жалуются жители близлежащих домов. Одно из таких обращений поступило мэру города Максиму Афанасьеву на его страницу в соцсети «ВКонтакте» накануне прямой линии, которая пройдет 20 декабря.

«Мы, жильцы дома в 7а микрорайоне очень ждем, когда вы обратите внимание на заброшку рядом с нашим домом. Сейчас там живут бродячие собаки и крысы, размером с этих же собак. Собаки не дают покоя ни днем, ни ночью. Крысы бегают даже по детской площадке», — обратилась к главе администрации тоболячка Ирина Казначеева.

Согласно данным 2GIS, в зоне обитания собак и крыс также находятся социально значимые объекты. К примеру, в двухстах метрах расположен «Центр гимнастики», который 19 октября по телемосту открыл президент России Владимир Путин. В паре десятков метров от заброшенного комплекса работает шахматный клуб, открытый в рамках программы развития городской среды. В ста метрах расположено детское отделение Областной больницы №3.

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В Тобольске в десятый раз попытаются продать недостроенный жилой комплекс, на который жалуются местные жители. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. По словам граждан, заброшка кишит крысами и бездомными собаками, а вблизи нее находятся детская больница и Центр гимнастики, открытый президентом РФ Владимиром Путиным пару месяцев назад. «На земельных участках, расположенных в микрорайоне 7а, находятся объекты незавершенного строительства. Они изъяты у собственника и по федеральному законодательству должны быть проданы с публичных торгов. Аукционы проводились уже девять раз, начиная с июля 2021 года, но ни одной заявки на них подано не было. Очередные торги намечены на 31 января 2024 года», — рассказали URA.RU в администрации Тобольска. Речь идет о недостроенном жилом комплексе, возведением которого занималось ООО «Тобольск-Полимер» (позднее реорганизованное и включенное в ООО «СИБУР Тобольск»). Готовность объектов на момент изъятия в 2020 году составляла 11%. С тех пор недостроям ищут нового владельца. На соседство с заброшками жалуются жители близлежащих домов. Одно из таких обращений поступило мэру города Максиму Афанасьеву на его страницу в соцсети «ВКонтакте» накануне прямой линии, которая пройдет 20 декабря. «Мы, жильцы дома в 7а микрорайоне очень ждем, когда вы обратите внимание на заброшку рядом с нашим домом. Сейчас там живут бродячие собаки и крысы, размером с этих же собак. Собаки не дают покоя ни днем, ни ночью. Крысы бегают даже по детской площадке», — обратилась к главе администрации тоболячка Ирина Казначеева. Согласно данным 2GIS, в зоне обитания собак и крыс также находятся социально значимые объекты. К примеру, в двухстах метрах расположен «Центр гимнастики», который 19 октября по телемосту открыл президент России Владимир Путин. В паре десятков метров от заброшенного комплекса работает шахматный клуб, открытый в рамках программы развития городской среды. В ста метрах расположено детское отделение Областной больницы №3.
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