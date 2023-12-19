19 декабря 2023

В гордуме Лабытнанги в 2024 году станет на три депутата больше

Гордума Лабытнанги в 2024 году будет расширена на три места
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Дума Лабытнанги в 2024 году будет расширена на три места Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в городской думе станет на три депутата больше. В сентябре 2024 года жители городского округа выберут 20 депутатов вместо 17 в нынешнем составе, рассказала глава администрации Марина Трескова.

«В 2024 году городской округ Лабытнанги переживает полную перезагрузку местной власти, слагает полномочия городская дума, уходит в отставку исполнительный орган местного самоуправления. Наша задача — сформировать новую городскую думу, она будет чуть больше нынешнего состава, 20 человек, потому что три человека будут представлены поселком Харп», — рассказала Марина Трескова в прямом эфире, трансляция которого проходила на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр также напомнила жителям, что в марте 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Трескова призвала горожан активнее включаться в политические процессы, потому что будущее определяется именно тем мнением, которое выскажут избиратели.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в городской думе станет на три депутата больше. В сентябре 2024 года жители городского округа выберут 20 депутатов вместо 17 в нынешнем составе, рассказала глава администрации Марина Трескова. «В 2024 году городской округ Лабытнанги переживает полную перезагрузку местной власти, слагает полномочия городская дума, уходит в отставку исполнительный орган местного самоуправления. Наша задача — сформировать новую городскую думу, она будет чуть больше нынешнего состава, 20 человек, потому что три человека будут представлены поселком Харп», — рассказала Марина Трескова в прямом эфире, трансляция которого проходила на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр также напомнила жителям, что в марте 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Трескова призвала горожан активнее включаться в политические процессы, потому что будущее определяется именно тем мнением, которое выскажут избиратели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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