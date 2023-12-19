В гордуме Лабытнанги в 2024 году станет на три депутата больше

Гордума Лабытнанги в 2024 году будет расширена на три места

20 декабря 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дума Лабытнанги в 2024 году будет расширена на три места Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) в городской думе станет на три депутата больше. В сентябре 2024 года жители городского округа выберут 20 депутатов вместо 17 в нынешнем составе, рассказала глава администрации Марина Трескова. «В 2024 году городской округ Лабытнанги переживает полную перезагрузку местной власти, слагает полномочия городская дума, уходит в отставку исполнительный орган местного самоуправления. Наша задача — сформировать новую городскую думу, она будет чуть больше нынешнего состава, 20 человек, потому что три человека будут представлены поселком Харп», — рассказала Марина Трескова в прямом эфире, трансляция которого проходила на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр также напомнила жителям, что в марте 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Трескова призвала горожан активнее включаться в политические процессы, потому что будущее определяется именно тем мнением, которое выскажут избиратели.

В Лабытнанги (ЯНАО) в городской думе станет на три депутата больше. В сентябре 2024 года жители городского округа выберут 20 депутатов вместо 17 в нынешнем составе, рассказала глава администрации Марина Трескова. «В 2024 году городской округ Лабытнанги переживает полную перезагрузку местной власти, слагает полномочия городская дума, уходит в отставку исполнительный орган местного самоуправления. Наша задача — сформировать новую городскую думу, она будет чуть больше нынешнего состава, 20 человек, потому что три человека будут представлены поселком Харп», — рассказала Марина Трескова в прямом эфире, трансляция которого проходила на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Мэр также напомнила жителям, что в марте 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Трескова призвала горожан активнее включаться в политические процессы, потому что будущее определяется именно тем мнением, которое выскажут избиратели.