21 декабря 2023

В ЯНАО наказали родителей за употребление их ребенком алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, шампанское, вечеринка, алкоголь, фуршет, вино, спиртное, бокал вина, бокал в руке
Наказание назначено комиссией по делам несовершеннолетних в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подросток младше 16-ти лет употреблял алкогольные напитки. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации сообщили, что к ответственности за это привлекли родителей ребенка.

«На очередном заседании комиссии было рассмотрено 37 дел. Родители одного подростка, младше 16 лет, понесли наказание за употребление дочерью алкогольных напитков», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Еще в одном случае житель Ноябрьска понес наказание за то, что угостил ребенка алкоголем.

Большая часть нарушений, рассмотренных на заседании комиссии 21 декабря связаны с невыполнением родителями своих обязанностей. Взрослые устраивали дома в присутствии детей скандалы, не занимались их обучением, а также злоупотребляли алкоголем.

Ранее на рассмотрение комиссии поступило дело пятнадцатилетнего подростка, который в свое день рождение решил с друзьями выпить алкоголь и в итоге попал в реанимацию. Ребенка после этого поставили на учет в органах внутренних дел, при этом семья нарушителя и он сам характеризовались положительно.

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В Ноябрьске (ЯНАО) подросток младше 16-ти лет употреблял алкогольные напитки. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации сообщили, что к ответственности за это привлекли родителей ребенка. «На очередном заседании комиссии было рассмотрено 37 дел. Родители одного подростка, младше 16 лет, понесли наказание за употребление дочерью алкогольных напитков», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Еще в одном случае житель Ноябрьска понес наказание за то, что угостил ребенка алкоголем. Большая часть нарушений, рассмотренных на заседании комиссии 21 декабря связаны с невыполнением родителями своих обязанностей. Взрослые устраивали дома в присутствии детей скандалы, не занимались их обучением, а также злоупотребляли алкоголем. Ранее на рассмотрение комиссии поступило дело пятнадцатилетнего подростка, который в свое день рождение решил с друзьями выпить алкоголь и в итоге попал в реанимацию. Ребенка после этого поставили на учет в органах внутренних дел, при этом семья нарушителя и он сам характеризовались положительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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