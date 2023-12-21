В ЯНАО наказали родителей за употребление их ребенком алкоголя

22 декабря 2023 в 03:19 Размер текста - 17 +

Наказание назначено комиссией по делам несовершеннолетних в Ноябрьске Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) подросток младше 16-ти лет употреблял алкогольные напитки. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации сообщили, что к ответственности за это привлекли родителей ребенка. «На очередном заседании комиссии было рассмотрено 37 дел. Родители одного подростка, младше 16 лет, понесли наказание за употребление дочерью алкогольных напитков», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Еще в одном случае житель Ноябрьска понес наказание за то, что угостил ребенка алкоголем. Большая часть нарушений, рассмотренных на заседании комиссии 21 декабря связаны с невыполнением родителями своих обязанностей. Взрослые устраивали дома в присутствии детей скандалы, не занимались их обучением, а также злоупотребляли алкоголем. Ранее на рассмотрение комиссии поступило дело пятнадцатилетнего подростка, который в свое день рождение решил с друзьями выпить алкоголь и в итоге попал в реанимацию. Ребенка после этого поставили на учет в органах внутренних дел, при этом семья нарушителя и он сам характеризовались положительно.

В Ноябрьске (ЯНАО) подросток младше 16-ти лет употреблял алкогольные напитки. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации сообщили, что к ответственности за это привлекли родителей ребенка. «На очередном заседании комиссии было рассмотрено 37 дел. Родители одного подростка, младше 16 лет, понесли наказание за употребление дочерью алкогольных напитков», — сообщает комиссия по делам несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте». Еще в одном случае житель Ноябрьска понес наказание за то, что угостил ребенка алкоголем. Большая часть нарушений, рассмотренных на заседании комиссии 21 декабря связаны с невыполнением родителями своих обязанностей. Взрослые устраивали дома в присутствии детей скандалы, не занимались их обучением, а также злоупотребляли алкоголем. Ранее на рассмотрение комиссии поступило дело пятнадцатилетнего подростка, который в свое день рождение решил с друзьями выпить алкоголь и в итоге попал в реанимацию. Ребенка после этого поставили на учет в органах внутренних дел, при этом семья нарушителя и он сам характеризовались положительно.