Антон Шипулин оценил эффективность властей ЯНАО

Антон Шипулин отметил эффективную работу властей ЯНАО в развитии новых проектов

Антон Шипулин считает, что власти ЯНАО действуют эффективно при реализации проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ЯНАО успешно взаимодействуют в реализации новых проектов, в том числе и в развитии спорта в регионе. Эффект достигается с помощью вертикальных и горизонтальных коммуникаций политиков, считает спортсмен и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин.

«Первый человек, который меня привез на Ямал три года назад, это [депутат Госдумы РФ] Дмитрий Кобылкин. Вот эта связка власти, которая у вас существует, эта преемственность, она очень ценна, не в каждом регионе она есть. Сейчас, мы знаем как [губернатор ЯНАО] Дмитрий Артюхов занимается регионом, сколько он делает, за это ему большое спасибо. Конечно и [глава администрации Пуровсковского района] Антон [Колодин] развивает спорт. И вот эта цепочка власти эффективна», — поделился мнением Антон Шипулин на встрече с жителями Тарко-Сале, эфир которой транслировался Пуровской медиагруппой в социальной сети «ВКонтакте».

Колодин предложил Шипулину стать «внештатным экспертом» в реализации проекта строительства биатлонного центра в Тарко-Сале. Спортсмен согласился и был приглашен на открытие.

В ходе встречи, Шипулин отвечал на вопросы ямальцев. Он рассказал, что с началом спецоперации оборвалось его общение с иностранными спортсменами, сообщил, что на выбор спортивной карьеры повлияла его семья и дал несколько советов маленьким пуровчанам.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тарко-Сале приехал олимпийский чемпион по биатлону Шипулин. Он провел встречу с жителями и гостями райцентра.