Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Москву

В тюменском аэропорту Рощино 24 декабря произошла задержка рейса в Москву более чем на 14 часов. Региональное Управление транспортной прокуратуры взяло на контроль соблюдение прав пассажиров и их сопровождение со стороны перевозчика.
«24.12.2023 в аэропорту города Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета — 06:55 местного времени. Расчетное время вылета — 21:00 местного времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Задержка вызвана технической неисправностью воздушного судна. На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, из них пятеро детей. Часть пассажиров размещена в гостинице. Со стороны авиакомпании оказываются все необходимые услуги.
Накануне 23 декабря был задержан рейс из Москвы в Тюмень авиакомпании «Аэрофлот». Причиной переноса полета также стала техническая неисправность самолета, а время вылета было сдвинуто на 14 часов 15 минут.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.