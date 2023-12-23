23 декабря 2023
22 декабря 2023

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Рейс перенесен из-за неисправности самолета Фото:

В тюменском аэропорту Рощино 24 декабря произошла задержка рейса в Москву более чем на 14 часов. Региональное Управление транспортной прокуратуры взяло на контроль соблюдение прав пассажиров и их сопровождение со стороны перевозчика.

«24.12.2023 в аэропорту города Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета — 06:55 местного времени. Расчетное время вылета — 21:00 местного времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Задержка вызвана технической неисправностью воздушного судна. На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, из них пятеро детей. Часть пассажиров размещена в гостинице. Со стороны авиакомпании оказываются все необходимые услуги.

Накануне 23 декабря был задержан рейс из Москвы в Тюмень авиакомпании «Аэрофлот». Причиной переноса полета также стала техническая неисправность самолета, а время вылета было сдвинуто на 14 часов 15 минут.

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В тюменском аэропорту Рощино 24 декабря произошла задержка рейса в Москву более чем на 14 часов. Региональное Управление транспортной прокуратуры взяло на контроль соблюдение прав пассажиров и их сопровождение со стороны перевозчика. «24.12.2023 в аэропорту города Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета — 06:55 местного времени. Расчетное время вылета — 21:00 местного времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры», — сообщается в telegram-канале ведомства. Задержка вызвана технической неисправностью воздушного судна. На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, из них пятеро детей. Часть пассажиров размещена в гостинице. Со стороны авиакомпании оказываются все необходимые услуги. Накануне 23 декабря был задержан рейс из Москвы в Тюмень авиакомпании «Аэрофлот». Причиной переноса полета также стала техническая неисправность самолета, а время вылета было сдвинуто на 14 часов 15 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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