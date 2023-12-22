Рейс из Москвы в Тюмень задержан более чем на 12 часов

Вылет рейса должен состояться в 21:10 с задержкой в 14 часов 15 минут
Вылет рейса из московского аэропорта Шереметьево до Тюмени задержан на 14 часов 15 минут. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что перенос вылета связан с технической неисправностью воздушного судна.
«Рейс авиакомпании „Аэрофлот“ из Москвы (Шереметьево) в Тюмень задержан. Причина — техпричина, неисправность воздушного судна», — сообщили в Рощино.
Вылет был запланирован 23 декабря в 6:55. Фактическое время перенесено на 21:10.
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