22 декабря 2023

Рейс из Москвы в Тюмень задержан более чем на 12 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, задержка рейса, взлетное поле, авиапарк, авиационный парк
Вылет рейса должен состояться в 21:10 с задержкой в 14 часов 15 минут Фото:

Вылет рейса из московского аэропорта Шереметьево до Тюмени задержан на 14 часов 15 минут. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что перенос вылета связан с технической неисправностью воздушного судна.

«Рейс авиакомпании „Аэрофлот“ из Москвы (Шереметьево) в Тюмень задержан. Причина — техпричина, неисправность воздушного судна», — сообщили в Рощино.

Вылет был запланирован 23 декабря в 6:55. Фактическое время перенесено на 21:10.

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Вылет рейса из московского аэропорта Шереметьево до Тюмени задержан на 14 часов 15 минут. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что перенос вылета связан с технической неисправностью воздушного судна. «Рейс авиакомпании „Аэрофлот“ из Москвы (Шереметьево) в Тюмень задержан. Причина — техпричина, неисправность воздушного судна», — сообщили в Рощино. Вылет был запланирован 23 декабря в 6:55. Фактическое время перенесено на 21:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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