Бывшего замглавы администрации Кургана Нелюбина ждет новый суд

Экс-заместителю главы администрации Курган Андрею Нелюбину отменили приговор апелляционной инстанции. Дело будут пересматривать в курганском облсуде. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — кассация. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Результат: апелляционное постановление отменено и направлено на новое рассмотрение», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Основаниями отмены указаны существенные нарушения уголовно-процессуального закона.
Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру области. В ведомстве объяснили, что суд удовлетворил жалобу обвинения. Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания фигурантов дела по растрате. Дело вернут на повторное рассмотрение в апелляционный суд.
Экс-замглавы городской администрации Нелюбина и бывшего главбуха МУП «СДП» Евгения Кушнарева признали виновными в растрате. Руководители городского дорожного предприятия при закупках через аффилированные фирмы присвоили около 6,6 млн рублей. Апелляционный суд исключил несколько формулировок о растрате из приговора и смягчил осужденным наказание до 3,5 года лишения свободы.
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