25 декабря 2023

Бывшего замглавы администрации Кургана Нелюбина ждет новый суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
В Кургане снова будут судить экс-замглавы администрации города Фото:

Экс-заместителю главы администрации Курган Андрею Нелюбину отменили приговор апелляционной инстанции. Дело будут пересматривать в курганском облсуде. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — кассация. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Результат: апелляционное постановление отменено и направлено на новое рассмотрение», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Основаниями отмены указаны существенные нарушения уголовно-процессуального закона.

Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру области. В ведомстве объяснили, что суд удовлетворил жалобу обвинения. Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания фигурантов дела по растрате. Дело вернут на повторное рассмотрение в апелляционный суд.

Экс-замглавы городской администрации Нелюбина и бывшего главбуха МУП «СДП» Евгения Кушнарева признали виновными в растрате. Руководители городского дорожного предприятия при закупках через аффилированные фирмы присвоили около 6,6 млн рублей. Апелляционный суд исключил несколько формулировок о растрате из приговора и смягчил осужденным наказание до 3,5 года лишения свободы.

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Экс-заместителю главы администрации Курган Андрею Нелюбину отменили приговор апелляционной инстанции. Дело будут пересматривать в курганском облсуде. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Нелюбин Андрей Геннадьевич. Результат: апелляционное постановление отменено и направлено на новое рассмотрение», — информирует картотека Седьмого кассационного суда. Основаниями отмены указаны существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру области. В ведомстве объяснили, что суд удовлетворил жалобу обвинения. Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания фигурантов дела по растрате. Дело вернут на повторное рассмотрение в апелляционный суд. Экс-замглавы городской администрации Нелюбина и бывшего главбуха МУП «СДП» Евгения Кушнарева признали виновными в растрате. Руководители городского дорожного предприятия при закупках через аффилированные фирмы присвоили около 6,6 млн рублей. Апелляционный суд исключил несколько формулировок о растрате из приговора и смягчил осужденным наказание до 3,5 года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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