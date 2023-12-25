25 декабря 2023

При пожаре деревянного дома в ЯНАО погибло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
В Коротчаево при пожаре трехквартирного дома погибло два человека Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) при пожаре в деревянном одноэтажном доме по улице Локомотивная были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В 5:39 26 декабря в десятую пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в районе Коротчаево трехквартирного одноэтажного частично расселенного дома по адресу Локомотивная, 7. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются. В 9:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 168 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Полная ликвидация пожара объявлена в 11:36, огнем повреждена вся площадь дома. На месте работают пожарные дознаватели, которым предстоит выяснить причины пожара. Личности погибших выясняются.

В Новом Уренгое сгорел дом в микрорайоне Коротчаево
В Новом Уренгое сгорел дом в микрорайоне Коротчаево
Фото:
При пожаре обнаружены тела двух человек
При пожаре обнаружены тела двух человек
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) при пожаре в деревянном одноэтажном доме по улице Локомотивная были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 5:39 26 декабря в десятую пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в районе Коротчаево трехквартирного одноэтажного частично расселенного дома по адресу Локомотивная, 7. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются. В 9:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 168 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Полная ликвидация пожара объявлена в 11:36, огнем повреждена вся площадь дома. На месте работают пожарные дознаватели, которым предстоит выяснить причины пожара. Личности погибших выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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