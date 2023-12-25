При пожаре деревянного дома в ЯНАО погибло два человека

В Новом Уренгое (ЯНАО) при пожаре в деревянном одноэтажном доме по улице Локомотивная были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В 5:39 26 декабря в десятую пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в районе Коротчаево трехквартирного одноэтажного частично расселенного дома по адресу Локомотивная, 7. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются. В 9:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 168 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
Полная ликвидация пожара объявлена в 11:36, огнем повреждена вся площадь дома. На месте работают пожарные дознаватели, которым предстоит выяснить причины пожара. Личности погибших выясняются.
В Новом Уренгое сгорел дом в микрорайоне Коротчаево
В Новом Уренгое (ЯНАО) при пожаре в деревянном одноэтажном доме по улице Локомотивная были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 5:39 26 декабря в десятую пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании в районе Коротчаево трехквартирного одноэтажного частично расселенного дома по адресу Локомотивная, 7. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются. В 9:25 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 168 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Полная ликвидация пожара объявлена в 11:36, огнем повреждена вся площадь дома. На месте работают пожарные дознаватели, которым предстоит выяснить причины пожара. Личности погибших выясняются.