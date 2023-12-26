26 декабря 2023

Сенатор Муратов показал бывшему замгубернатора производство ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие оборонного предприятия (Курганприбор) Курган, курганприбор, радиомонтажник, паяльник
На заводе «Курганприбор» изготавливают ракеты Фото:

Политик из Совета Федерации Сергей Муратов привез ветеранов во главе с бывшим замгубернатора Александром Мазеиным на «СКТБ „Курганприбор“». Об этом сенатор рассказал URA.RU.

«Многие из ветеранов участников экскурсии на производство раньше не верили, что в Кургане будет запущено производства ракет. Теперь же они убедились, что это возможно», — отметил Муратов.

В ходе экскурсии участникам показали не засекреченную часть производств. Завод «Курганприбор», которым владеет семья Муратов, общепризнанный лидер в своей отрасли. На сайте предприятия указано, что изделия завода представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии заводу принадлежит не менее 60% от всего объема продукции.

URA.RU писало, что «СКТБ „Курганприбор“ насчитывает тысячу рабочих мест, а объем его производства превышает 10 миллиардов в год. „НПО ‚Курганприбор‘ находился в банкротстве в начале 2000-х годов. В регионе от него отказались все и желающих его возглавить не было. Теперь же это одно из самых успешных предприятий.

Александр Мазеин возглавляет Курганскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2002 году Мазеин был назначен заместителем губернатора Курганской области по гуманитарной сфере и социальной политике, а в 2007 году — заместителем губернатора Курганской области — руководителем аппарата правительства Курганской области. На этом посту проработал до 2010 года.

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Политик из Совета Федерации Сергей Муратов привез ветеранов во главе с бывшим замгубернатора Александром Мазеиным на «СКТБ „Курганприбор“». Об этом сенатор рассказал URA.RU. «Многие из ветеранов участников экскурсии на производство раньше не верили, что в Кургане будет запущено производства ракет. Теперь же они убедились, что это возможно», — отметил Муратов. В ходе экскурсии участникам показали не засекреченную часть производств. Завод «Курганприбор», которым владеет семья Муратов, общепризнанный лидер в своей отрасли. На сайте предприятия указано, что изделия завода представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии заводу принадлежит не менее 60% от всего объема продукции. URA.RU писало, что «СКТБ „Курганприбор“ насчитывает тысячу рабочих мест, а объем его производства превышает 10 миллиардов в год. „НПО ‚Курганприбор‘ находился в банкротстве в начале 2000-х годов. В регионе от него отказались все и желающих его возглавить не было. Теперь же это одно из самых успешных предприятий. Александр Мазеин возглавляет Курганскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2002 году Мазеин был назначен заместителем губернатора Курганской области по гуманитарной сфере и социальной политике, а в 2007 году — заместителем губернатора Курганской области — руководителем аппарата правительства Курганской области. На этом посту проработал до 2010 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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