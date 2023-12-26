Сенатор Муратов показал бывшему замгубернатора производство ракет

27 декабря 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

На заводе «Курганприбор» изготавливают ракеты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Политик из Совета Федерации Сергей Муратов привез ветеранов во главе с бывшим замгубернатора Александром Мазеиным на «СКТБ „Курганприбор“». Об этом сенатор рассказал URA.RU. «Многие из ветеранов участников экскурсии на производство раньше не верили, что в Кургане будет запущено производства ракет. Теперь же они убедились, что это возможно», — отметил Муратов. В ходе экскурсии участникам показали не засекреченную часть производств. Завод «Курганприбор», которым владеет семья Муратов, общепризнанный лидер в своей отрасли. На сайте предприятия указано, что изделия завода представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии заводу принадлежит не менее 60% от всего объема продукции. URA.RU писало, что «СКТБ „Курганприбор“ насчитывает тысячу рабочих мест, а объем его производства превышает 10 миллиардов в год. „НПО ‚Курганприбор‘ находился в банкротстве в начале 2000-х годов. В регионе от него отказались все и желающих его возглавить не было. Теперь же это одно из самых успешных предприятий. Александр Мазеин возглавляет Курганскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2002 году Мазеин был назначен заместителем губернатора Курганской области по гуманитарной сфере и социальной политике, а в 2007 году — заместителем губернатора Курганской области — руководителем аппарата правительства Курганской области. На этом посту проработал до 2010 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политик из Совета Федерации Сергей Муратов привез ветеранов во главе с бывшим замгубернатора Александром Мазеиным на «СКТБ „Курганприбор“». Об этом сенатор рассказал URA.RU. «Многие из ветеранов участников экскурсии на производство раньше не верили, что в Кургане будет запущено производства ракет. Теперь же они убедились, что это возможно», — отметил Муратов. В ходе экскурсии участникам показали не засекреченную часть производств. Завод «Курганприбор», которым владеет семья Муратов, общепризнанный лидер в своей отрасли. На сайте предприятия указано, что изделия завода представлены во всех родах войск. На региональном и российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии заводу принадлежит не менее 60% от всего объема продукции. URA.RU писало, что «СКТБ „Курганприбор“ насчитывает тысячу рабочих мест, а объем его производства превышает 10 миллиардов в год. „НПО ‚Курганприбор‘ находился в банкротстве в начале 2000-х годов. В регионе от него отказались все и желающих его возглавить не было. Теперь же это одно из самых успешных предприятий. Александр Мазеин возглавляет Курганскую городскую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В 2002 году Мазеин был назначен заместителем губернатора Курганской области по гуманитарной сфере и социальной политике, а в 2007 году — заместителем губернатора Курганской области — руководителем аппарата правительства Курганской области. На этом посту проработал до 2010 года.