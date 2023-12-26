26 декабря 2023

В Тюмени представительница банка обокрала 75-летнюю женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, сто рублей, деньги, рубли
10 000 рублей со счета пенсионерки похитила девушка, ранее оформившая ей банковскую карту Фото:

Представительница одного из банков, занимающаяся оформлением кредитных карт, похитила у 75-летней тюменки 10 тысяч рублей с ее счета, когда пенсионерка попросила ее о помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В полицию обратилась тюменка 1948 года рождения с банковского счета которой похитили 10 тысяч рублей. Ранее в одном из торговых центров пенсионерка оформила кредитную карту. Спустя время она решила ее закрыть и пригласила к себе в гости специалиста, который ей оформлял карту. Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали 25-летнюю воровку, которая во всем призналась. За кражу денег ей грозит до шести лет лишения свободы.

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Представительница одного из банков, занимающаяся оформлением кредитных карт, похитила у 75-летней тюменки 10 тысяч рублей с ее счета, когда пенсионерка попросила ее о помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию обратилась тюменка 1948 года рождения с банковского счета которой похитили 10 тысяч рублей. Ранее в одном из торговых центров пенсионерка оформила кредитную карту. Спустя время она решила ее закрыть и пригласила к себе в гости специалиста, который ей оформлял карту. Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — рассказали в ведомстве. Полицейские задержали 25-летнюю воровку, которая во всем призналась. За кражу денег ей грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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