В Тюмени представительница банка обокрала 75-летнюю женщину

Представительница одного из банков, занимающаяся оформлением кредитных карт, похитила у 75-летней тюменки 10 тысяч рублей с ее счета, когда пенсионерка попросила ее о помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В полицию обратилась тюменка 1948 года рождения с банковского счета которой похитили 10 тысяч рублей. Ранее в одном из торговых центров пенсионерка оформила кредитную карту. Спустя время она решила ее закрыть и пригласила к себе в гости специалиста, который ей оформлял карту. Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали 25-летнюю воровку, которая во всем призналась. За кражу денег ей грозит до шести лет лишения свободы.
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