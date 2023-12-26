В Тюмени представительница банка обокрала 75-летнюю женщину

27 декабря 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

10 000 рублей со счета пенсионерки похитила девушка, ранее оформившая ей банковскую карту Фото: Алексей Гущин © URA.RU Представительница одного из банков, занимающаяся оформлением кредитных карт, похитила у 75-летней тюменки 10 тысяч рублей с ее счета, когда пенсионерка попросила ее о помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию обратилась тюменка 1948 года рождения с банковского счета которой похитили 10 тысяч рублей. Ранее в одном из торговых центров пенсионерка оформила кредитную карту. Спустя время она решила ее закрыть и пригласила к себе в гости специалиста, который ей оформлял карту. Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — рассказали в ведомстве. Полицейские задержали 25-летнюю воровку, которая во всем призналась. За кражу денег ей грозит до шести лет лишения свободы.

Представительница одного из банков, занимающаяся оформлением кредитных карт, похитила у 75-летней тюменки 10 тысяч рублей с ее счета, когда пенсионерка попросила ее о помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию обратилась тюменка 1948 года рождения с банковского счета которой похитили 10 тысяч рублей. Ранее в одном из торговых центров пенсионерка оформила кредитную карту. Спустя время она решила ее закрыть и пригласила к себе в гости специалиста, который ей оформлял карту. Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — рассказали в ведомстве. Полицейские задержали 25-летнюю воровку, которая во всем призналась. За кражу денег ей грозит до шести лет лишения свободы.