29 декабря 2023
28 декабря 2023

В Тюмени загорелась квартира с подростками внутри. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, дом
Очевидцы сообщают, что в квартире находились дети Фото:

В Тюмени в ЖК «Акварель» произошел пожар в квартире на 18-м этаже. По информации очевидцев в соцсети, в помещении находились дети.

«Возгорание произошло на 18-м этаже в ЖК „Акварель“. Очевидцы сообщают, что в квартире находились подростки», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».

На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

На место пожара в ЖК «Акварель» прибыли спасатели и медики
На место пожара в ЖК «Акварель» прибыли спасатели и медики

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В Тюмени в ЖК «Акварель» произошел пожар в квартире на 18-м этаже. По информации очевидцев в соцсети, в помещении находились дети. «Возгорание произошло на 18-м этаже в ЖК „Акварель“. Очевидцы сообщают, что в квартире находились подростки», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области». На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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