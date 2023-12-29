Очевидцы сообщают, что в квартире находились дети
В Тюмени в ЖК «Акварель» произошел пожар в квартире на 18-м этаже. По информации очевидцев в соцсети, в помещении находились дети.
«Возгорание произошло на 18-м этаже в ЖК „Акварель“. Очевидцы сообщают, что в квартире находились подростки», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области».
На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
На место пожара в ЖК «Акварель» прибыли спасатели и медики
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