31 декабря 2023
30 декабря 2023

В ЯНАО начали вещание две новые радиостанции

В Тарко-Сале начали вещание радиостанции «Вести FM» и Юмор FM»
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанции начали вещание 31 декабря Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) начали вещание две новые радиостанции — «Юмор FM», «Вести FM». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

«Сегодня (31 декабря — примечание URA.RU) началась трансляция «Юмор FM» на 106,3 и «Вести FM» на частоте 107,4. Теперь в Тарко-Сале шесть радиостанций, ретрансляцию которых ведет «Пуровская медиагруппа», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) начали вещание две новые радиостанции — «Юмор FM», «Вести FM». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района. «Сегодня (31 декабря — примечание URA.RU) началась трансляция «Юмор FM» на 106,3 и «Вести FM» на частоте 107,4. Теперь в Тарко-Сале шесть радиостанций, ретрансляцию которых ведет «Пуровская медиагруппа», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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