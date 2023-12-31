В ЯНАО начали вещание две новые радиостанции

Радиостанции начали вещание 31 декабря
В Тарко-Сале (ЯНАО) начали вещание две новые радиостанции — «Юмор FM», «Вести FM». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.
«Сегодня (31 декабря — примечание URA.RU) началась трансляция «Юмор FM» на 106,3 и «Вести FM» на частоте 107,4. Теперь в Тарко-Сале шесть радиостанций, ретрансляцию которых ведет «Пуровская медиагруппа», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района.
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