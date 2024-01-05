05 января 2024
04 января 2024

Тюменский спортсмен стал призером международного турнира по биатлону

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, склон
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону проходит в Беларуси Фото:

Тюменский спортсмен Александр Логинов занял третье место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«Третье место. Александр Логинов (Россия) +51.3 (0)», — указано на официальном сайте СБР.

Первое место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества занял спортсмен из Беларуси Антон Смольский. «Серебро» у российского биатлониста Александра Корнева.

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Тюменский спортсмен Александр Логинов занял третье место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). «Третье место. Александр Логинов (Россия) +51.3 (0)», — указано на официальном сайте СБР. Первое место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества занял спортсмен из Беларуси Антон Смольский. «Серебро» у российского биатлониста Александра Корнева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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