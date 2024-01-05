Тюменский спортсмен стал призером международного турнира по биатлону

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону проходит в Беларуси
Тюменский спортсмен Александр Логинов занял третье место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
«Третье место. Александр Логинов (Россия) +51.3 (0)», — указано на официальном сайте СБР.
Первое место в спринте Альфа-Банк Кубка Содружества занял спортсмен из Беларуси Антон Смольский. «Серебро» у российского биатлониста Александра Корнева.
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