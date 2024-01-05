05 января 2024

Курганцев, которые купили справки ради денег, задержала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринцы купили справки у врача, чтобы получить выплаты Фото:

Мужчину и женщину из Шадринска Курганской области задержали за покупку больничных листов. Они были нужны злоумышленникам для получения пособия от работодателя и Фонда пенсионного и социального страхования РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Жители Шадринска — мужчина 1979 года рождения и женщина 1968 года рождения — через посредника передали деньги медработнику, после чего получили больничные листы. В дальнейшем граждане использовали их для получения пособия от работодателя и Фонда пенсионного и социального страхования РФ», — сообщили на сайте ведомства.

Дознаватель отдела «Шадринский» возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями «Мелкий коммерческий подкуп» и «Мошенничество при получении выплат». Шадринцы будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Врача, которая оформила фиктивные больничные листы, привлекут к уголовной ответственности.

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Мужчину и женщину из Шадринска Курганской области задержали за покупку больничных листов. Они были нужны злоумышленникам для получения пособия от работодателя и Фонда пенсионного и социального страхования РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Жители Шадринска — мужчина 1979 года рождения и женщина 1968 года рождения — через посредника передали деньги медработнику, после чего получили больничные листы. В дальнейшем граждане использовали их для получения пособия от работодателя и Фонда пенсионного и социального страхования РФ», — сообщили на сайте ведомства. Дознаватель отдела «Шадринский» возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями «Мелкий коммерческий подкуп» и «Мошенничество при получении выплат». Шадринцы будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Врача, которая оформила фиктивные больничные листы, привлекут к уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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