06 января 2024

В тюменской деревне пропал мужчина. Скрин

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, снег, деревня, поселок, село, жизнь в деревне, село новоипатово
В Тюменской области с 5 января ищут мужчину Фото:

В деревне Онуфриево Тюменской области ищут 42-летнего Илью Тихоновского. Информация размещена на официальном сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Илья Тихоновский 1981 года рождения. Его ищут в Онуфриево в Исетском районе. 5 января 2024 года не вернулся домой. Рост мужчины 185 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — написал поисковый отряд на сайте.

Фото:

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В деревне Онуфриево Тюменской области ищут 42-летнего Илью Тихоновского. Информация размещена на официальном сайте поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропал Илья Тихоновский 1981 года рождения. Его ищут в Онуфриево в Исетском районе. 5 января 2024 года не вернулся домой. Рост мужчины 185 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — написал поисковый отряд на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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