В Тюменской области с 5 января ищут мужчину
В деревне Онуфриево Тюменской области ищут 42-летнего Илью Тихоновского. Информация размещена на официальном сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропал Илья Тихоновский 1981 года рождения. Его ищут в Онуфриево в Исетском районе. 5 января 2024 года не вернулся домой. Рост мужчины 185 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — написал поисковый отряд на сайте.
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