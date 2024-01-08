В Тюмени будут судить насильника, который пытался убить ребенка

09 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Обвиняемый все еще находится под стражей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, а ранее он уже был судим за изнасилование. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной из хулиганских побуждений напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить», — сообщили в прокуратуре. Ребенку удалось спастись благодаря активному сопротивлению и помощи прохожих. Как показала экспертиза, обвиняемый оказался вменяемым. По делу также заявлен иск о выплате пострадавшему мальчику 500 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый был арестован в октябре 2023 года. При этом, по данным источников агентства, ранее мужчина был судим за изнасилование.

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, а ранее он уже был судим за изнасилование. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной из хулиганских побуждений напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить», — сообщили в прокуратуре. Ребенку удалось спастись благодаря активному сопротивлению и помощи прохожих. Как показала экспертиза, обвиняемый оказался вменяемым. По делу также заявлен иск о выплате пострадавшему мальчику 500 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый был арестован в октябре 2023 года. При этом, по данным источников агентства, ранее мужчина был судим за изнасилование.