08 января 2024
07 января 2024

В Тюмени будут судить насильника, который пытался убить ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подозреваемый, подсудимый, судебное заседание, суд, клетка, подросток убийца, дубович дмитрий
Обвиняемый все еще находится под стражей (архивное фото) Фото:

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, а ранее он уже был судим за изнасилование.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной из хулиганских побуждений напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить», — сообщили в прокуратуре.

Ребенку удалось спастись благодаря активному сопротивлению и помощи прохожих. Как показала экспертиза, обвиняемый оказался вменяемым. По делу также заявлен иск о выплате пострадавшему мальчику 500 тысяч рублей.

Как ранее писало URA.RU, обвиняемый был арестован в октябре 2023 года. При этом, по данным источников агентства, ранее мужчина был судим за изнасилование.

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В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который в сентябре 2023 года напал на улице на 13-мальчика, избил его и пытался задушить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, а ранее он уже был судим за изнасилование. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего. 11 сентября 2023 года пьяный тюменец на улице Интернациональной из хулиганских побуждений напал на 13-летнего мальчика, нанес ему удары по голове, а затем стал душить», — сообщили в прокуратуре. Ребенку удалось спастись благодаря активному сопротивлению и помощи прохожих. Как показала экспертиза, обвиняемый оказался вменяемым. По делу также заявлен иск о выплате пострадавшему мальчику 500 тысяч рублей. Как ранее писало URA.RU, обвиняемый был арестован в октябре 2023 года. При этом, по данным источников агентства, ранее мужчина был судим за изнасилование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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