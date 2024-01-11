Коммунальщики рассказали, когда заменят лопнувший в Тюмени трубопровод на новый

Водовод, из-за поломки которого жители домов на улице Рижской остаются пока без холодной воды, включен в программу капитального ремонта сетей, но не в ближайшее время. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«Есть определенный план по замене сетей. Вне очереди труба может пойти на перекладку только после 3-х аварий, даже если ее ремонт не предусмотрен. На этой трубе сейчас устраняется вторая авария, первая была в 2019 году», — пояснили URA.RU в компании.
В настоящий момент на месте аварии продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Как ранее сообщало агентство, без воды остались несколько домов и второй корпус детского сада №87. Ремонт затруднен тем, что место аварии заставлено машинами местных жителей.
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