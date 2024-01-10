Коммунальщики Тюмени привлекут эвакуатор для ремонта лопнувшего водопровода

Специалисты «Росводоканал Тюмень» планируют привлечь эвакуатор, чтобы вывезти с места коммунальной аварии на Рижской машины жителей района. Они не дают специалистам полностью развернуть восстановительные работы, передает с места аварии слова работников ЖКХ корреспондент URA.RU.
«Сообщили, что в ближайшее время ждут эвакуатор. Во дворах много машин, хозяева их не убирают, поэтому пока ремонт вести в полную силу не могут», — сообщил со слов ремонтной бригады корреспондент URA.RU.
В пресс-службе «Росводоканал Тюмень» подтвердили, что припаркованные авто мешают вести ремонтно-восстановительные работы. «У нас большинство повреждений устраняются без ограничения услуг водоснабжения. В этот раз так не вышло — работы осложнены тем, что место проведения (ремонтно-восстановительных работ — прим. ред.) заставлено автомобилями. Хозяева не спешат их убирать», — заявили URA.RU в компании.
Ранее агентство рассказало, что к району улицы Рижской на КПД, где из-за отключения воды сегодня не работает корпус детского сада №87, организован подвоз питьевой воды. Жители района сообщают, что нынешняя авария в этом районе — далеко не первая.
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