10 января 2024

Мама мальчика, которого ударили в Салехарде, сообщила о состоянии пострадавшего

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Подросток из ЯНАО, которого ударил мужчина, идет на поправку (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО), шестнадцатилетний подросток, которого ударил по лицу взрослый мужчина в кафе Rostic’s, идет на поправку. Об этом URA.RU сообщила мама потерпевшего.

«Моему ребенку 16 лет, у него сейчас идет восстановительный процесс. Он идет на поправку», — рассказала мама пострадавшего подростка корреспонденту агентства.

Она сообщила, что расследование уголовного дела движется. С ней связывались представители полиции и прокуратуры.

Ранее, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что 24 декабря 2023 года в кафе Rostic’s в Салехарде взрослый мужчина нанес ребенку удар по лицу. В пресс-службе полиции подтвердили, что такой случай был в действительности, а по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В социальных сетях распространяется выписка из документа, где указано, что у мальчика был сломан нос.

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В Салехарде (ЯНАО), шестнадцатилетний подросток, которого ударил по лицу взрослый мужчина в кафе Rostic’s, идет на поправку. Об этом URA.RU сообщила мама потерпевшего. «Моему ребенку 16 лет, у него сейчас идет восстановительный процесс. Он идет на поправку», — рассказала мама пострадавшего подростка корреспонденту агентства. Она сообщила, что расследование уголовного дела движется. С ней связывались представители полиции и прокуратуры. Ранее, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что 24 декабря 2023 года в кафе Rostic’s в Салехарде взрослый мужчина нанес ребенку удар по лицу. В пресс-службе полиции подтвердили, что такой случай был в действительности, а по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В социальных сетях распространяется выписка из документа, где указано, что у мальчика был сломан нос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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