Мама мальчика, которого ударили в Салехарде, сообщила о состоянии пострадавшего

11 января 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Подросток из ЯНАО, которого ударил мужчина, идет на поправку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО), шестнадцатилетний подросток, которого ударил по лицу взрослый мужчина в кафе Rostic’s, идет на поправку. Об этом URA.RU сообщила мама потерпевшего. «Моему ребенку 16 лет, у него сейчас идет восстановительный процесс. Он идет на поправку», — рассказала мама пострадавшего подростка корреспонденту агентства. Она сообщила, что расследование уголовного дела движется. С ней связывались представители полиции и прокуратуры. Ранее, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что 24 декабря 2023 года в кафе Rostic’s в Салехарде взрослый мужчина нанес ребенку удар по лицу. В пресс-службе полиции подтвердили, что такой случай был в действительности, а по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В социальных сетях распространяется выписка из документа, где указано, что у мальчика был сломан нос.

В Салехарде (ЯНАО), шестнадцатилетний подросток, которого ударил по лицу взрослый мужчина в кафе Rostic’s, идет на поправку. Об этом URA.RU сообщила мама потерпевшего. «Моему ребенку 16 лет, у него сейчас идет восстановительный процесс. Он идет на поправку», — рассказала мама пострадавшего подростка корреспонденту агентства. Она сообщила, что расследование уголовного дела движется. С ней связывались представители полиции и прокуратуры. Ранее, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что 24 декабря 2023 года в кафе Rostic’s в Салехарде взрослый мужчина нанес ребенку удар по лицу. В пресс-службе полиции подтвердили, что такой случай был в действительности, а по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В социальных сетях распространяется выписка из документа, где указано, что у мальчика был сломан нос.