12 января 2024

В ЯНАО мошенники в Telegram шлют фейковые сообщения от имени главы района

© Служба новостей «URA.RU»
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Фишер попросил земляков блокировать отправителя и не переходить по ссылкам Фото:

В Telegram мошенники создали фейковый аккаунт главы Красноселькупского района ЯНАО Юрия Фишера. В соцсети мэр попросил жителей быть внимательными и игнорировать сообщения.

«Стали известны случаи рассылки мошенниками сообщений от моего имени. Был создан фейковый аккаунт в Telegram, неизвестные пытаются вступить в диалог с земляками. Убедительно прошу всех быть бдительными и игнорировать подобные сообщения», — сообщил Фишер в своем telegram-канале.

Он также попросил блокировать отправителя и не переходить по ссылкам. Связаться с главой района в соцсети можно всегда через его официальные страницы.

Особой популярность у мошенников пользуется аккаунт главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Фейковые страницы в Telegram создавались неоднократно. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.

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В Telegram мошенники создали фейковый аккаунт главы Красноселькупского района ЯНАО Юрия Фишера. В соцсети мэр попросил жителей быть внимательными и игнорировать сообщения. «Стали известны случаи рассылки мошенниками сообщений от моего имени. Был создан фейковый аккаунт в Telegram, неизвестные пытаются вступить в диалог с земляками. Убедительно прошу всех быть бдительными и игнорировать подобные сообщения», — сообщил Фишер в своем telegram-канале. Он также попросил блокировать отправителя и не переходить по ссылкам. Связаться с главой района в соцсети можно всегда через его официальные страницы. Особой популярность у мошенников пользуется аккаунт главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Фейковые страницы в Telegram создавались неоднократно. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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