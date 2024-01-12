В ЯНАО мошенники в Telegram шлют фейковые сообщения от имени главы района

13 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Фишер попросил земляков блокировать отправителя и не переходить по ссылкам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Telegram мошенники создали фейковый аккаунт главы Красноселькупского района ЯНАО Юрия Фишера. В соцсети мэр попросил жителей быть внимательными и игнорировать сообщения. «Стали известны случаи рассылки мошенниками сообщений от моего имени. Был создан фейковый аккаунт в Telegram, неизвестные пытаются вступить в диалог с земляками. Убедительно прошу всех быть бдительными и игнорировать подобные сообщения», — сообщил Фишер в своем telegram-канале. Он также попросил блокировать отправителя и не переходить по ссылкам. Связаться с главой района в соцсети можно всегда через его официальные страницы. Особой популярность у мошенников пользуется аккаунт главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Фейковые страницы в Telegram создавались неоднократно. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.

В Telegram мошенники создали фейковый аккаунт главы Красноселькупского района ЯНАО Юрия Фишера. В соцсети мэр попросил жителей быть внимательными и игнорировать сообщения. «Стали известны случаи рассылки мошенниками сообщений от моего имени. Был создан фейковый аккаунт в Telegram, неизвестные пытаются вступить в диалог с земляками. Убедительно прошу всех быть бдительными и игнорировать подобные сообщения», — сообщил Фишер в своем telegram-канале. Он также попросил блокировать отправителя и не переходить по ссылкам. Связаться с главой района в соцсети можно всегда через его официальные страницы. Особой популярность у мошенников пользуется аккаунт главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Фейковые страницы в Telegram создавались неоднократно. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.