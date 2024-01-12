В ЯНАО мошенники в Telegram шлют фейковые сообщения от имени главы района

В Telegram мошенники создали фейковый аккаунт главы Красноселькупского района ЯНАО Юрия Фишера. В соцсети мэр попросил жителей быть внимательными и игнорировать сообщения.
«Стали известны случаи рассылки мошенниками сообщений от моего имени. Был создан фейковый аккаунт в Telegram, неизвестные пытаются вступить в диалог с земляками. Убедительно прошу всех быть бдительными и игнорировать подобные сообщения», — сообщил Фишер в своем telegram-канале.
Он также попросил блокировать отправителя и не переходить по ссылкам. Связаться с главой района в соцсети можно всегда через его официальные страницы.
Особой популярность у мошенников пользуется аккаунт главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. Фейковые страницы в Telegram создавались неоднократно. Воронов сообщил, что не пишет в личку гражданам, а telegram-канал «Воронов» — это единственный официальный канал, в котором он отвечает на вопросы горожан.
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