ЯНАО вошел в список регионов, в которых выгодно инвестировать в жилье

15 января 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Спрос на новостройки в ЯНАО может привести к росту цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Запуск арктической ипотеки может привлечь потенциальных инвесторов в города Арктической зоны, в том числе Ямало-Ненецкого АО. В свою очередь, спрос на новостройки может привести к росту цен, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. «Запуск льготных ипотечных программ почти всегда приводит к росту цен. В конце 2023 года были расширены возможности для применения программы арктической ипотеки. Это увеличит спрос и цены в крупнейших населенных пунктах в этой зоне — Архангельске, Якутске, городах в ЯНАО», — комментирует РБК со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». При этом ЯНАО пока не входит в топ-5 городов Арктики, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить ее стоимость за минимальный срок. В первых строчках списков аналитиков — город Губаха Пермского края, Норильск, Астрахань, Мурманск и Усть-Илимск. В прошлом году темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с 2022 годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Запуск арктической ипотеки может привлечь потенциальных инвесторов в города Арктической зоны, в том числе Ямало-Ненецкого АО. В свою очередь, спрос на новостройки может привести к росту цен, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. «Запуск льготных ипотечных программ почти всегда приводит к росту цен. В конце 2023 года были расширены возможности для применения программы арктической ипотеки. Это увеличит спрос и цены в крупнейших населенных пунктах в этой зоне — Архангельске, Якутске, городах в ЯНАО», — комментирует РБК со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». При этом ЯНАО пока не входит в топ-5 городов Арктики, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить ее стоимость за минимальный срок. В первых строчках списков аналитиков — город Губаха Пермского края, Норильск, Астрахань, Мурманск и Усть-Илимск. В прошлом году темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с 2022 годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее.