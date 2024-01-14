14 января 2024
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12 января 2024

ЯНАО вошел в список регионов, в которых выгодно инвестировать в жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки.Тюмень, многоэтажка, строительство, новостройки, стройка, новостройка
Спрос на новостройки в ЯНАО может привести к росту цен Фото:

Запуск арктической ипотеки может привлечь потенциальных инвесторов в города Арктической зоны, в том числе Ямало-Ненецкого АО. В свою очередь, спрос на новостройки может привести к росту цен, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков.

«Запуск льготных ипотечных программ почти всегда приводит к росту цен. В конце 2023 года были расширены возможности для применения программы арктической ипотеки. Это увеличит спрос и цены в крупнейших населенных пунктах в этой зоне — Архангельске, Якутске, городах в ЯНАО», — комментирует РБК со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику».

При этом ЯНАО пока не входит в топ-5 городов Арктики, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить ее стоимость за минимальный срок. В первых строчках списков аналитиков — город Губаха Пермского края, Норильск, Астрахань, Мурманск и Усть-Илимск.

В прошлом году темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с 2022 годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Запуск арктической ипотеки может привлечь потенциальных инвесторов в города Арктической зоны, в том числе Ямало-Ненецкого АО. В свою очередь, спрос на новостройки может привести к росту цен, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков. «Запуск льготных ипотечных программ почти всегда приводит к росту цен. В конце 2023 года были расширены возможности для применения программы арктической ипотеки. Это увеличит спрос и цены в крупнейших населенных пунктах в этой зоне — Архангельске, Якутске, городах в ЯНАО», — комментирует РБК со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику». При этом ЯНАО пока не входит в топ-5 городов Арктики, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить ее стоимость за минимальный срок. В первых строчках списков аналитиков — город Губаха Пермского края, Норильск, Астрахань, Мурманск и Усть-Илимск. В прошлом году темпы жилищного строительства в ЯНАО по сравнению с 2022 годом выросли вдвое. По данным Росстата, девелоперы сдали в округе около 270 тысяч кв. м. жилья, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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