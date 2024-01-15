В ЯНАО компания выплатила долг по зарплате в размере более 2 миллионов рублей

Новоуренгойская компания задолжала работникам более 2 миллионов рублей

16 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

На Ямале работодатель задолжал крупную сумму работникам компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) компания «Нефтегазэлектро-монтаж» погасила долг по заработной плате, который составил 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Нефтегазэлектро-монтаж“. Установлено, что за ноябрь 2023 года перед 35 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,1 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщило о невыплаченной заработной плате работнику дирекции муниципального учреждения в Шурышкарском районе (ЯНАО). После вмешательства прокуратура долг в размере более 80 тысяч рублей был погашен.

В Новом Уренгое (ЯНАО) компания «Нефтегазэлектро-монтаж» погасила долг по заработной плате, который составил 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Нефтегазэлектро-монтаж“. Установлено, что за ноябрь 2023 года перед 35 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,1 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщило о невыплаченной заработной плате работнику дирекции муниципального учреждения в Шурышкарском районе (ЯНАО). После вмешательства прокуратура долг в размере более 80 тысяч рублей был погашен.