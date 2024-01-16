Волочкова попыталась оправдаться перед женой Джигурды за интимные видео

Волочкова назвала «днищем» Джигурду, который опубликовал интимное видео

16 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова обвинила Никиту Джигурду в публикации интимного видео Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила шоумена Никиту Джигурду в публикации совместного интимного видео. Таким способом она попыталась оправдаться перед женой шоумена Мариной Анисиной. «Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище», — передает слова Волочковой Starhit. Она добавила, что шоумен нарушил ее личное пространство, сделав видео общедоступным. Балерина больше не считает его своим другом. Джигурда, в свою очередь, утверждал, что не имеет отношения к публикации видео и считает, что Волочкова сама причастна к утечке. В то же время Марина Анисина разместила видео, подтверждающее их близость с Джигурдой, и рассказала о своей счастливой жизни с мужем, заключили в издании. Интернет-сообщество было возмущено скандальным видео, содержащим интимные моменты между Джигурдой и Волочковой. Общественность интересует вопрос о том, кто виновен в публикации компрометирующего материала. URA.RU в своем материале давало хронологию событий и мнения сторон. Российский певец Прохор Шаляпин выступил в защиту балерины. Его возмутило, что видео снял кто-то другой, а не сама Анастасия Волочкова. Он также отметил, что она танцевала дома, а не на каком-то общественном мероприятии в неуместной обстановке, передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила шоумена Никиту Джигурду в публикации совместного интимного видео. Таким способом она попыталась оправдаться перед женой шоумена Мариной Анисиной. «Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище», — передает слова Волочковой Starhit. Она добавила, что шоумен нарушил ее личное пространство, сделав видео общедоступным. Балерина больше не считает его своим другом. Джигурда, в свою очередь, утверждал, что не имеет отношения к публикации видео и считает, что Волочкова сама причастна к утечке. В то же время Марина Анисина разместила видео, подтверждающее их близость с Джигурдой, и рассказала о своей счастливой жизни с мужем, заключили в издании. Интернет-сообщество было возмущено скандальным видео, содержащим интимные моменты между Джигурдой и Волочковой. Общественность интересует вопрос о том, кто виновен в публикации компрометирующего материала. URA.RU в своем материале давало хронологию событий и мнения сторон. Российский певец Прохор Шаляпин выступил в защиту балерины. Его возмутило, что видео снял кто-то другой, а не сама Анастасия Волочкова. Он также отметил, что она танцевала дома, а не на каком-то общественном мероприятии в неуместной обстановке, передают «Дни.ру».