В Новом Уренгое (ЯНАО) построили вторую крупную школу в городе, которая рассчитана на 800 учеников. В здании организовали бассейн и планетарий, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«На Ямале построили школу с бассейном и планетарием. Образовательное учреждение находится в Новом Уренгое, в микрорайоне Тундровом и рассчитано на 800 детей. Его площадь почти 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Школа «Перспектива» будет открыта к 1 сентябрю этого года. В новом образовательном учреждении будет сделан уклон на изучение сферы IT и естественных наук. На данный момент в школе расписывают помещение, подключают необходимое для учебы и безопасности детей оборудование.
Ранее URA.RU сообщило об открытии самой большой школы в ЯНАО. Образовательно учреждение на 1600 учеников открыли в Новом Уренгое.
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