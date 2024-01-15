15 января 2024

В газовой столице ЯНАО завершили строительство новой школы. Фото

В Новом Уренгое построили школу «Перспектива» на 800 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале откроют новую школу к новому учебному году Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) построили вторую крупную школу в городе, которая рассчитана на 800 учеников. В здании организовали бассейн и планетарий, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале построили школу с бассейном и планетарием. Образовательное учреждение находится в Новом Уренгое, в микрорайоне Тундровом и рассчитано на 800 детей. Его площадь почти 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Школа «Перспектива» будет открыта к 1 сентябрю этого года. В новом образовательном учреждении будет сделан уклон на изучение сферы IT и естественных наук. На данный момент в школе расписывают помещение, подключают необходимое для учебы и безопасности детей оборудование.

Ранее URA.RU сообщило об открытии самой большой школы в ЯНАО. Образовательно учреждение на 1600 учеников открыли в Новом Уренгое.

Новая школа в Новом Уренгое
Новая школа в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) построили вторую крупную школу в городе, которая рассчитана на 800 учеников. В здании организовали бассейн и планетарий, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале построили школу с бассейном и планетарием. Образовательное учреждение находится в Новом Уренгое, в микрорайоне Тундровом и рассчитано на 800 детей. Его площадь почти 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении. Школа «Перспектива» будет открыта к 1 сентябрю этого года. В новом образовательном учреждении будет сделан уклон на изучение сферы IT и естественных наук. На данный момент в школе расписывают помещение, подключают необходимое для учебы и безопасности детей оборудование. Ранее URA.RU сообщило об открытии самой большой школы в ЯНАО. Образовательно учреждение на 1600 учеников открыли в Новом Уренгое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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