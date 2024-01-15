В газовой столице ЯНАО завершили строительство новой школы. Фото

В Новом Уренгое построили школу «Перспектива» на 800 мест

16 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

На Ямале откроют новую школу к новому учебному году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) построили вторую крупную школу в городе, которая рассчитана на 800 учеников. В здании организовали бассейн и планетарий, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале построили школу с бассейном и планетарием. Образовательное учреждение находится в Новом Уренгое, в микрорайоне Тундровом и рассчитано на 800 детей. Его площадь почти 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении. Школа «Перспектива» будет открыта к 1 сентябрю этого года. В новом образовательном учреждении будет сделан уклон на изучение сферы IT и естественных наук. На данный момент в школе расписывают помещение, подключают необходимое для учебы и безопасности детей оборудование. Ранее URA.RU сообщило об открытии самой большой школы в ЯНАО. Образовательно учреждение на 1600 учеников открыли в Новом Уренгое. Новая школа в Новом Уренгое Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) построили вторую крупную школу в городе, которая рассчитана на 800 учеников. В здании организовали бассейн и планетарий, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале построили школу с бассейном и планетарием. Образовательное учреждение находится в Новом Уренгое, в микрорайоне Тундровом и рассчитано на 800 детей. Его площадь почти 15 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении. Школа «Перспектива» будет открыта к 1 сентябрю этого года. В новом образовательном учреждении будет сделан уклон на изучение сферы IT и естественных наук. На данный момент в школе расписывают помещение, подключают необходимое для учебы и безопасности детей оборудование. Ранее URA.RU сообщило об открытии самой большой школы в ЯНАО. Образовательно учреждение на 1600 учеников открыли в Новом Уренгое.