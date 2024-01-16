16 января 2024

В ЯНАО за пьяное вождение лишен прав и автомобиля местный житель

В ЯНАО за вождение в пьяном виде лишен прав и автомобиля местный житель
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Суд также назначил виновному 240 часов обязательных работ Фото:

В Надыме (ЯНАО) у местного жителя конфисковали «Ладу Гранта» за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Виновному назначено 240 часов обязательных работ, сообщает в своем telegram-канале окружная прокуратура.

«В октябре 2023 года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на два года. Автомобиль „Лада Гранта“ конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде женщина, которую сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении, устроила дебош в служебном автомобиле. Угомонить нарушительницу получилось только с помощью наручников.

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В Надыме (ЯНАО) у местного жителя конфисковали «Ладу Гранта» за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. Виновному назначено 240 часов обязательных работ, сообщает в своем telegram-канале окружная прокуратура. «В октябре 2023 года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию по ст. 12.8 КоАП РФ, умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на два года. Автомобиль „Лада Гранта“ конфискован и обращен в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде женщина, которую сотрудники ДПС остановили по подозрению в нетрезвом вождении, устроила дебош в служебном автомобиле. Угомонить нарушительницу получилось только с помощью наручников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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