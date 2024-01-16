16 января 2024

Когда в Тюмени школьные классы закроют на карантин

В Тюмени школьные классы закроют на карантин при отсутствии более 20% детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
В регионе закрыты на дистант 59 классов Фото:

В Тюменской области закроют на карантин школьные классы, если количество заболевших детей превысит 20%. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни», — сообщили в департаменте. Ранее сообщалось, что в регионе закрыты на дистант 59 классов.

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В аптеках жители начали скупать антибиотики в форме суспензии, которые обычно назначают детям. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона.

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В Тюменской области закроют на карантин школьные классы, если количество заболевших детей превысит 20%. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни», — сообщили в департаменте. Ранее сообщалось, что в регионе закрыты на дистант 59 классов. В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В аптеках жители начали скупать антибиотики в форме суспензии, которые обычно назначают детям. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в регионе характерен для зимнего сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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