16 января 2024

Тюменские власти раскрыли, сколько классов закрыли на карантин

В Тюменской области 59 классов закрыли на карантин
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, каникулы, школьная парта, пустой класс
Перед Новым годом в регионе были закрыты 192 класса Фото:

В Тюменской области на карантин закрыли 59 классов. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«По состоянию на 15 января 2024 года в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 59 классов (порядка 0,6% от общего числа)», — сообщили в департаменте. Перед Новым годом в регионе были закрыты 192 класса.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области после праздников выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На этом фоне из аптек начали пропадать детские антибиотики.

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В Тюменской области на карантин закрыли 59 классов. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. «По состоянию на 15 января 2024 года в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 59 классов (порядка 0,6% от общего числа)», — сообщили в департаменте. Перед Новым годом в регионе были закрыты 192 класса. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области после праздников выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На этом фоне из аптек начали пропадать детские антибиотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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