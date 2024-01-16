Тюменские власти раскрыли, сколько классов закрыли на карантин

Перед Новым годом в регионе были закрыты 192 класса
В Тюменской области на карантин закрыли 59 классов. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки.
«По состоянию на 15 января 2024 года в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 59 классов (порядка 0,6% от общего числа)», — сообщили в департаменте. Перед Новым годом в регионе были закрыты 192 класса.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области после праздников выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. На этом фоне из аптек начали пропадать детские антибиотики.
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