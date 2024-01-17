Глава Нового Уренгоя поздравил первых в этом году близнецов

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Близнецы родились в многодетной семье, где уже есть два мальчика и девочка Фото:

В газовой столице ЯНАО зарегистрирована первая двойня — Анна и Мария Максимовы. Близнецы родились в многодетной семье. С новорожденными большое семейство в своем telegram-канале поздравил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«В Новом Уренгое зарегистрировали первую двойню в этом году. В год семьи и детства — только так! Анна и Мария родились в большой семье Максимовых. У девчонок есть два брата и сестренка. Скучно им точно не будет сто процентов. Всем городом желаем большой и крепкой семье Максимовых крепкого здоровья», — комментирует событие Андрей Воронов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов исполнил свое обещание — он подарил коляску двойняшкам, отец которых находится в зоне СВО. Из роддома маму с новорожденными мэр встретил лично.

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В газовой столице ЯНАО зарегистрирована первая двойня — Анна и Мария Максимовы. Близнецы родились в многодетной семье. С новорожденными большое семейство в своем telegram-канале поздравил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «В Новом Уренгое зарегистрировали первую двойню в этом году. В год семьи и детства — только так! Анна и Мария родились в большой семье Максимовых. У девчонок есть два брата и сестренка. Скучно им точно не будет сто процентов. Всем городом желаем большой и крепкой семье Максимовых крепкого здоровья», — комментирует событие Андрей Воронов. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов исполнил свое обещание — он подарил коляску двойняшкам, отец которых находится в зоне СВО. Из роддома маму с новорожденными мэр встретил лично.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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