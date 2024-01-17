В Тюмени в ДТП погиб пьяный пешеход. Фото, видео

17 января 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени вечером 17 января на улице Московский тракт был сбит пешеход. По информации областного Управления Госавтоинспекции, мужчина переходил улицу в неположенном месте и был пьян. «Пешеход сегодня вечером погиб в Тюмени на улице Московский тракт. Он был сбит автомобилем Mazda. Предварительно, переходил улицу вне пешеходного перехода, подскользнулся на дороге. У пешехода присутствовали видимые признаки опьянения», — сообщается в telegram-ведомства. Погибшему было 50 лет. На видео, размещенном в соцсети, мужчина сидит посередине дороги между двумя рядами машин и пытается подняться. В какой-то момент ему удается встать, но он теряет равновесие и в этот момент его сбивает движущийся по полосе автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Место трагедии на улице Московский тракт в Тюмени Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72

В Тюмени вечером 17 января на улице Московский тракт был сбит пешеход. По информации областного Управления Госавтоинспекции, мужчина переходил улицу в неположенном месте и был пьян. «Пешеход сегодня вечером погиб в Тюмени на улице Московский тракт. Он был сбит автомобилем Mazda. Предварительно, переходил улицу вне пешеходного перехода, подскользнулся на дороге. У пешехода присутствовали видимые признаки опьянения», — сообщается в telegram-ведомства. Погибшему было 50 лет. На видео, размещенном в соцсети, мужчина сидит посередине дороги между двумя рядами машин и пытается подняться. В какой-то момент ему удается встать, но он теряет равновесие и в этот момент его сбивает движущийся по полосе автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.