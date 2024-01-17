В Тюмени в ДТП погиб пьяный пешеход. Фото, видео

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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Тюмени вечером 17 января на улице Московский тракт был сбит пешеход. По информации областного Управления Госавтоинспекции, мужчина переходил улицу в неположенном месте и был пьян.

«Пешеход сегодня вечером погиб в Тюмени на улице Московский тракт. Он был сбит автомобилем Mazda. Предварительно, переходил улицу вне пешеходного перехода, подскользнулся на дороге. У пешехода присутствовали видимые признаки опьянения», — сообщается в telegram-ведомства.

Погибшему было 50 лет. На видео, размещенном в соцсети, мужчина сидит посередине дороги между двумя рядами машин и пытается подняться. В какой-то момент ему удается встать, но он теряет равновесие и в этот момент его сбивает движущийся по полосе автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Место трагедии на улице Московский тракт в Тюмени
Место трагедии на улице Московский тракт в Тюмени

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В Тюмени вечером 17 января на улице Московский тракт был сбит пешеход. По информации областного Управления Госавтоинспекции, мужчина переходил улицу в неположенном месте и был пьян. «Пешеход сегодня вечером погиб в Тюмени на улице Московский тракт. Он был сбит автомобилем Mazda. Предварительно, переходил улицу вне пешеходного перехода, подскользнулся на дороге. У пешехода присутствовали видимые признаки опьянения», — сообщается в telegram-ведомства. Погибшему было 50 лет. На видео, размещенном в соцсети, мужчина сидит посередине дороги между двумя рядами машин и пытается подняться. В какой-то момент ему удается встать, но он теряет равновесие и в этот момент его сбивает движущийся по полосе автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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