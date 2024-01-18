18 января 2024

В какой части Тюмени квартиры пользуются спросом

В Тюмени квартиры в Заречном районе пользуются спросом
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей Тюмени появился спрос на квартиры в Зареке (архивное фото) Фото:

В Тюмени в январе этого года у жителей появился спрос на квартиры в Заречной части города. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС».

«Квартиры в новых заречных микрорайонах в начале этого года набирают популярность среди горожан. Все потому, что Заречный район является одним из самых развивающихся и перспективных в городе. Цена на двухкомнатную квартиру 70 квадратных метров вблизи озера Алебашево составит около 8 652 000 рублей», — сообщили в пресс-службе строительной компании.

В начале года в городе на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. По словам источников URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области, это первый такой случай за последние 10 лет. Однако застройщики отмечают, что снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.

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В Тюмени в январе этого года у жителей появился спрос на квартиры в Заречной части города. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС». «Квартиры в новых заречных микрорайонах в начале этого года набирают популярность среди горожан. Все потому, что Заречный район является одним из самых развивающихся и перспективных в городе. Цена на двухкомнатную квартиру 70 квадратных метров вблизи озера Алебашево составит около 8 652 000 рублей», — сообщили в пресс-службе строительной компании. В начале года в городе на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. По словам источников URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области, это первый такой случай за последние 10 лет. Однако застройщики отмечают, что снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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