В какой части Тюмени квартиры пользуются спросом

В Тюмени в январе этого года у жителей появился спрос на квартиры в Заречной части города. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «ТИС».
«Квартиры в новых заречных микрорайонах в начале этого года набирают популярность среди горожан. Все потому, что Заречный район является одним из самых развивающихся и перспективных в городе. Цена на двухкомнатную квартиру 70 квадратных метров вблизи озера Алебашево составит около 8 652 000 рублей», — сообщили в пресс-службе строительной компании.
В начале года в городе на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. По словам источников URA.RU в объединении риэлторов Тюменской области, это первый такой случай за последние 10 лет. Однако застройщики отмечают, что снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.
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