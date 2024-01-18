В Ноябрьске осудили мужчин за склонение подростков к употреблению наркотиков

19 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Виновные будут отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в колонию отправили двух мужчин, склонявших подростков к употреблению наркотиков. Один из них также осужден за создание наркопритона. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «В декабре 2021 года мужчины, находясь в квартире с тремя подростками, вовлекли их в употребление наркотических средств путем уговоров, описания ощущений, советов и подготовки приспособлений для курения. Кроме того, хозяин квартиры, с соблюдением мер конспирации, неоднократно предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления наркотиков», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Мужчины получили 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Они проведут срок в колонии строгого режима.

В Ноябрьске (ЯНАО) в колонию отправили двух мужчин, склонявших подростков к употреблению наркотиков. Один из них также осужден за создание наркопритона. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «В декабре 2021 года мужчины, находясь в квартире с тремя подростками, вовлекли их в употребление наркотических средств путем уговоров, описания ощущений, советов и подготовки приспособлений для курения. Кроме того, хозяин квартиры, с соблюдением мер конспирации, неоднократно предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления наркотиков», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Мужчины получили 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Они проведут срок в колонии строгого режима.