18 января 2024

В Ноябрьске осудили мужчин за склонение подростков к употреблению наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Виновные будут отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в колонию отправили двух мужчин, склонявших подростков к употреблению наркотиков. Один из них также осужден за создание наркопритона. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В декабре 2021 года мужчины, находясь в квартире с тремя подростками, вовлекли их в употребление наркотических средств путем уговоров, описания ощущений, советов и подготовки приспособлений для курения. Кроме того, хозяин квартиры, с соблюдением мер конспирации, неоднократно предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления наркотиков», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства.

Мужчины получили 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Они проведут срок в колонии строгого режима.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в колонию отправили двух мужчин, склонявших подростков к употреблению наркотиков. Один из них также осужден за создание наркопритона. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «В декабре 2021 года мужчины, находясь в квартире с тремя подростками, вовлекли их в употребление наркотических средств путем уговоров, описания ощущений, советов и подготовки приспособлений для курения. Кроме того, хозяин квартиры, с соблюдением мер конспирации, неоднократно предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления наркотиков», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. Мужчины получили 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Они проведут срок в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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