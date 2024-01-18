В Ноябрьске осудили мужчин за склонение подростков к употреблению наркотиков

В Ноябрьске (ЯНАО) в колонию отправили двух мужчин, склонявших подростков к употреблению наркотиков. Один из них также осужден за создание наркопритона. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В декабре 2021 года мужчины, находясь в квартире с тремя подростками, вовлекли их в употребление наркотических средств путем уговоров, описания ощущений, советов и подготовки приспособлений для курения. Кроме того, хозяин квартиры, с соблюдением мер конспирации, неоднократно предоставлял помещение наркозависимым лицам для потребления наркотиков», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства.
Мужчины получили 11 и 12 лет лишения свободы соответственно. Они проведут срок в колонии строгого режима.
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