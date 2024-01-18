На СВО погиб пехотинец из Тюменской области

Прощание состоится в родной деревне бойца
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе выполнения задач СВО погиб морской пехотинец из Вагайского района Тюменской области Андрей Гарин. Об этом сообщает администрация района. Прощание с ним состоится в родной деревне бойца.
«Сегодня, 19 января, пройдет прощание с Андреем в его родной деревне Березовка», — коротко сообщили в администрации. Известно, что мужчина служил в морской пехоте и погиб в декабре 2023 года.
Ранее в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.
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