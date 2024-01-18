18 января 2024

На СВО погиб пехотинец из Тюменской области

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Прощание состоится в родной деревне бойца Фото:
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В ходе выполнения задач СВО погиб морской пехотинец из Вагайского района Тюменской области Андрей Гарин. Об этом сообщает администрация района. Прощание с ним состоится в родной деревне бойца.

«Сегодня, 19 января, пройдет прощание с Андреем в его родной деревне Березовка», — коротко сообщили в администрации. Известно, что мужчина служил в морской пехоте и погиб в декабре 2023 года.

Ранее в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.

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В ходе выполнения задач СВО погиб морской пехотинец из Вагайского района Тюменской области Андрей Гарин. Об этом сообщает администрация района. Прощание с ним состоится в родной деревне бойца. «Сегодня, 19 января, пройдет прощание с Андреем в его родной деревне Березовка», — коротко сообщили в администрации. Известно, что мужчина служил в морской пехоте и погиб в декабре 2023 года. Ранее в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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