На СВО погиб пехотинец из Тюменской области

19 января 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Прощание состоится в родной деревне бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе выполнения задач СВО погиб морской пехотинец из Вагайского района Тюменской области Андрей Гарин. Об этом сообщает администрация района. Прощание с ним состоится в родной деревне бойца. «Сегодня, 19 января, пройдет прощание с Андреем в его родной деревне Березовка», — коротко сообщили в администрации. Известно, что мужчина служил в морской пехоте и погиб в декабре 2023 года. Ранее в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.

В ходе выполнения задач СВО погиб морской пехотинец из Вагайского района Тюменской области Андрей Гарин. Об этом сообщает администрация района. Прощание с ним состоится в родной деревне бойца. «Сегодня, 19 января, пройдет прощание с Андреем в его родной деревне Березовка», — коротко сообщили в администрации. Известно, что мужчина служил в морской пехоте и погиб в декабре 2023 года. Ранее в Тюменской области простились с бойцом из Ялуторовска. Мужчина служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.