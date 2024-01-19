Курганец оставил кастрюлю с воском на плите и лишился дома. Видео

20 января 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Курганские спасатели тушили дом пчеловода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель садового товарищества «Черемушки» в кастрюле на плите разогревал воск. Он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся уже полыхал огонь. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Хозяин дачи в СНТ „Черемушки“ — пчеловод, в кастрюле он разогревал воск. Вышел из дома на минутку, а когда вернулся, уже горела кастрюля и вытяжка. Не успел он опомниться, как огонь перешел на кровлю дачи и баню», — говорится в посте представителей МЧС. По данным МЧС, дача загорелась 18 января, огонь тушили 15 человек личного состава и три единицы техники. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Житель садового товарищества «Черемушки» в кастрюле на плите разогревал воск. Он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся уже полыхал огонь. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Хозяин дачи в СНТ „Черемушки“ — пчеловод, в кастрюле он разогревал воск. Вышел из дома на минутку, а когда вернулся, уже горела кастрюля и вытяжка. Не успел он опомниться, как огонь перешел на кровлю дачи и баню», — говорится в посте представителей МЧС. По данным МЧС, дача загорелась 18 января, огонь тушили 15 человек личного состава и три единицы техники. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.