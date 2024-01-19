19 января 2024

Курганец оставил кастрюлю с воском на плите и лишился дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Курганские спасатели тушили дом пчеловода Фото:

Житель садового товарищества «Черемушки» в кастрюле на плите разогревал воск. Он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся уже полыхал огонь. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«Хозяин дачи в СНТ „Черемушки“ — пчеловод, в кастрюле он разогревал воск. Вышел из дома на минутку, а когда вернулся, уже горела кастрюля и вытяжка. Не успел он опомниться, как огонь перешел на кровлю дачи и баню», — говорится в посте представителей МЧС.

По данным МЧС, дача загорелась 18 января, огонь тушили 15 человек личного состава и три единицы техники. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель садового товарищества «Черемушки» в кастрюле на плите разогревал воск. Он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся уже полыхал огонь. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Хозяин дачи в СНТ „Черемушки“ — пчеловод, в кастрюле он разогревал воск. Вышел из дома на минутку, а когда вернулся, уже горела кастрюля и вытяжка. Не успел он опомниться, как огонь перешел на кровлю дачи и баню», — говорится в посте представителей МЧС. По данным МЧС, дача загорелась 18 января, огонь тушили 15 человек личного состава и три единицы техники. В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...