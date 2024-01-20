20 января 2024
19 января 2024

При пожаре в районе Тюменской области погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники Фото:

В поселке Голышманово Тюменской области на улице Маяковского произошло возгорание частного деревянного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

«В 07:44 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме по адресу: Голышмановский городской округ, поселок Голышманово, улица Маяковского. <…> К сожалению, при пожаре погиб один человек», — передает telegram-канал ведомства.

Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники.

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В поселке Голышманово Тюменской области на улице Маяковского произошло возгорание частного деревянного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. «В 07:44 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме по адресу: Голышмановский городской округ, поселок Голышманово, улица Маяковского. <…> К сожалению, при пожаре погиб один человек», — передает telegram-канал ведомства. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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