При пожаре в районе Тюменской области погиб человек

К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники
В поселке Голышманово Тюменской области на улице Маяковского произошло возгорание частного деревянного жилого дома. В результате пожара погиб человек, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
«В 07:44 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме по адресу: Голышмановский городской округ, поселок Голышманово, улица Маяковского. <…> К сожалению, при пожаре погиб один человек», — передает telegram-канал ведомства.
Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К ликвидации пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.