20 января 2024
19 января 2024

В ЯНАО из окна многоэтажки выпал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, разбитое окно, открытое окно, окно
Человек выпал из окна на третьем этаже Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 21 января из окна на третьем этаже дома по улице Магистральной выпал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«В восьмом микрорайоне мужчина выпал из окна третьего этажа. ЧП случилось в доме 123 на Магистральной», — сообщается в telegram-канале NSK.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Информации о его состоянии нет. На месте работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Дом, из которого выпал человек
Дом, из которого выпал человек

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 21 января из окна на третьем этаже дома по улице Магистральной выпал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В восьмом микрорайоне мужчина выпал из окна третьего этажа. ЧП случилось в доме 123 на Магистральной», — сообщается в telegram-канале NSK. Пострадавшего доставили в медучреждение. Информации о его состоянии нет. На месте работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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