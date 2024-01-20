Человек выпал из окна на третьем этаже
В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 21 января из окна на третьем этаже дома по улице Магистральной выпал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
«В восьмом микрорайоне мужчина выпал из окна третьего этажа. ЧП случилось в доме 123 на Магистральной», — сообщается в telegram-канале NSK.
Пострадавшего доставили в медучреждение. Информации о его состоянии нет. На месте работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Дом, из которого выпал человек
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