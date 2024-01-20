В ЯНАО из окна многоэтажки выпал человек. Фото

21 января 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Человек выпал из окна на третьем этаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 21 января из окна на третьем этаже дома по улице Магистральной выпал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В восьмом микрорайоне мужчина выпал из окна третьего этажа. ЧП случилось в доме 123 на Магистральной», — сообщается в telegram-канале NSK. Пострадавшего доставили в медучреждение. Информации о его состоянии нет. На месте работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Дом, из которого выпал человек Telergam-канал NSK, https://t.me/Noyabrsk112

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 21 января из окна на третьем этаже дома по улице Магистральной выпал человек. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В восьмом микрорайоне мужчина выпал из окна третьего этажа. ЧП случилось в доме 123 на Магистральной», — сообщается в telegram-канале NSK. Пострадавшего доставили в медучреждение. Информации о его состоянии нет. На месте работают сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.