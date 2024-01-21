21 января 2024

Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Прощание с актером состоится 23 января Фото:

На Украине в Одессе умер известный актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург Евгений Хаит. Об этом в соцсети сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов.

«Утром 21 января в Одессе скончался Евгений Хаит. Прощание с артистом состоится во вторник, 23 января», — сообщил Филимонов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что актер умер от остановки сердца.

Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.

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На Украине в Одессе умер известный актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург Евгений Хаит. Об этом в соцсети сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов. «Утром 21 января в Одессе скончался Евгений Хаит. Прощание с артистом состоится во вторник, 23 января», — сообщил Филимонов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Уточняется, что актер умер от остановки сердца. Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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