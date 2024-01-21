Житель Тюмени ночью 22 января медленно шел по улице Монтажников из-за того, что замерз. В областном управлении Госавтоинспекции сообщили, что, проезжающие мимо инспекторы ДПС, отогрели мужчину и отвезли домой.
«Инспекторы полка ДПС сегодня ночью не проехали мимо человека, замерзающего на путепроводе по улице Монтажников. Человек передвигался очень медленно, было понятно, что он очень замерз. Автоинспекторы отогрели его в патрульном авто и довезли до дома», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Тюменец поделился, что шел от друзей домой. Денег на такси у него не было, а попросить их он постеснялся.
В конце прошлого года трех жителей Тюмени спасли от холода. Мужчины уснули на улице в мороз. С обморожением пальцев обеих рук все трое были доставлены в больницу.
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