21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Тюменские инспекторы ДПС спасли мужчину от холода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гибдд, дпс, зима, гаи
Инспекторов ДПС мужчина привлек, потому что очень медленно шел Фото:

Житель Тюмени ночью 22 января медленно шел по улице Монтажников из-за того, что замерз. В областном управлении Госавтоинспекции сообщили, что, проезжающие мимо инспекторы ДПС, отогрели мужчину и отвезли домой.

«Инспекторы полка ДПС сегодня ночью не проехали мимо человека, замерзающего на путепроводе по улице Монтажников. Человек передвигался очень медленно, было понятно, что он очень замерз. Автоинспекторы отогрели его в патрульном авто и довезли до дома», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Тюменец поделился, что шел от друзей домой. Денег на такси у него не было, а попросить их он постеснялся.

В конце прошлого года трех жителей Тюмени спасли от холода. Мужчины уснули на улице в мороз. С обморожением пальцев обеих рук все трое были доставлены в больницу.

Инспекторы ДПС отвезли мужчину домой
Инспекторы ДПС отвезли мужчину домой

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Житель Тюмени ночью 22 января медленно шел по улице Монтажников из-за того, что замерз. В областном управлении Госавтоинспекции сообщили, что, проезжающие мимо инспекторы ДПС, отогрели мужчину и отвезли домой. «Инспекторы полка ДПС сегодня ночью не проехали мимо человека, замерзающего на путепроводе по улице Монтажников. Человек передвигался очень медленно, было понятно, что он очень замерз. Автоинспекторы отогрели его в патрульном авто и довезли до дома», — сообщается в telegram-канале ведомства. Тюменец поделился, что шел от друзей домой. Денег на такси у него не было, а попросить их он постеснялся. В конце прошлого года трех жителей Тюмени спасли от холода. Мужчины уснули на улице в мороз. С обморожением пальцев обеих рук все трое были доставлены в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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