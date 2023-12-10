В Тюмени спасли уснувших на улице мужчин с обморожением пальцев

11 декабря 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

На период морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде и не пить алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени спасли трех мужчин, которые уснули на улице на морозе. У них обморожены пальцы обеих рук. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за выходные помощь оказали семерым пострадавшим от холода. «Еще троих мужчин, спящих на лавочках и тротуарах, прохожие заводили в подъезды, автомобили и уже оттуда вызывали бригаду скорой медицинской помощи. С одинаковым диагнозом — обморожение пальцев обеих рук — все трое доставлены в больницу. Всего за выходные бригады скорой оказали помощь 7 пострадавшим от холода», — сообщили в департаменте. Еще одного спящего пьяного тюменца обнаружили дальнобойщики. Мужчина лежал на дороге на улице Закалужской. Его обогрели и передали сотрудникам ГИБДД. На период аномальных морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде, не пить алкоголь, выходить на улицу сытыми и обязательно надевать шапку, шарф и варежки. Непогода закончится в регионе, по данным синоптиков, уже 12 декабря. До этого времени на трассах действует режим повышенной готовности и организовано патрулирование. Как ранее писало URA.RU, за выходные тюменские автоинспекторы помогли десятку водителей.

В Тюмени спасли трех мужчин, которые уснули на улице на морозе. У них обморожены пальцы обеих рук. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за выходные помощь оказали семерым пострадавшим от холода. «Еще троих мужчин, спящих на лавочках и тротуарах, прохожие заводили в подъезды, автомобили и уже оттуда вызывали бригаду скорой медицинской помощи. С одинаковым диагнозом — обморожение пальцев обеих рук — все трое доставлены в больницу. Всего за выходные бригады скорой оказали помощь 7 пострадавшим от холода», — сообщили в департаменте. Еще одного спящего пьяного тюменца обнаружили дальнобойщики. Мужчина лежал на дороге на улице Закалужской. Его обогрели и передали сотрудникам ГИБДД. На период аномальных морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде, не пить алкоголь, выходить на улицу сытыми и обязательно надевать шапку, шарф и варежки. Непогода закончится в регионе, по данным синоптиков, уже 12 декабря. До этого времени на трассах действует режим повышенной готовности и организовано патрулирование. Как ранее писало URA.RU, за выходные тюменские автоинспекторы помогли десятку водителей.