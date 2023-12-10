10 декабря 2023

В Тюмени спасли уснувших на улице мужчин с обморожением пальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
На период морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде и не пить алкоголь Фото:

В Тюмени спасли трех мужчин, которые уснули на улице на морозе. У них обморожены пальцы обеих рук. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за выходные помощь оказали семерым пострадавшим от холода.

«Еще троих мужчин, спящих на лавочках и тротуарах, прохожие заводили в подъезды, автомобили и уже оттуда вызывали бригаду скорой медицинской помощи. С одинаковым диагнозом — обморожение пальцев обеих рук — все трое доставлены в больницу. Всего за выходные бригады скорой оказали помощь 7 пострадавшим от холода», — сообщили в департаменте.

Еще одного спящего пьяного тюменца обнаружили дальнобойщики. Мужчина лежал на дороге на улице Закалужской. Его обогрели и передали сотрудникам ГИБДД. На период аномальных морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде, не пить алкоголь, выходить на улицу сытыми и обязательно надевать шапку, шарф и варежки.

Непогода закончится в регионе, по данным синоптиков, уже 12 декабря. До этого времени на трассах действует режим повышенной готовности и организовано патрулирование. Как ранее писало URA.RU, за выходные тюменские автоинспекторы помогли десятку водителей.

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В Тюмени спасли трех мужчин, которые уснули на улице на морозе. У них обморожены пальцы обеих рук. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, за выходные помощь оказали семерым пострадавшим от холода. «Еще троих мужчин, спящих на лавочках и тротуарах, прохожие заводили в подъезды, автомобили и уже оттуда вызывали бригаду скорой медицинской помощи. С одинаковым диагнозом — обморожение пальцев обеих рук — все трое доставлены в больницу. Всего за выходные бригады скорой оказали помощь 7 пострадавшим от холода», — сообщили в департаменте. Еще одного спящего пьяного тюменца обнаружили дальнобойщики. Мужчина лежал на дороге на улице Закалужской. Его обогрели и передали сотрудникам ГИБДД. На период аномальных морозов тюменцам рекомендуют меньше находиться на холоде, не пить алкоголь, выходить на улицу сытыми и обязательно надевать шапку, шарф и варежки. Непогода закончится в регионе, по данным синоптиков, уже 12 декабря. До этого времени на трассах действует режим повышенной готовности и организовано патрулирование. Как ранее писало URA.RU, за выходные тюменские автоинспекторы помогли десятку водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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