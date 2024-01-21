21 января 2024
20 января 2024

В Тюменской области упала «смертность» бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Белоусов, интервью. Москва, бензин, график, диаграмма, экономика, анализ
В 2022 году ликвидировали 2469 организаций, в 2023 — 1990 Фото:

В Тюменской области за 2023 год сократилось количество ликвидированным компаний. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных ФНС.

«Количество зарегистрированных и прекративших свою деятельность коммерческих организаций в Тюменской области за 2023 год. Открыто 2027 компаний, закрыто — 1990», — указано в исследовании. В 2022 году ликвидировали 2469 организаций.

Как сообщили аналитики, за прошлый год число закрыты предприятий уменьшилось на 9,3%.Исследователи связывают снижение «смертности» бизнеса с завершением очистки госреестра от фиктивных организаций.

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В Тюменской области за 2023 год сократилось количество ликвидированным компаний. Об этом сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных ФНС. «Количество зарегистрированных и прекративших свою деятельность коммерческих организаций в Тюменской области за 2023 год. Открыто 2027 компаний, закрыто — 1990», — указано в исследовании. В 2022 году ликвидировали 2469 организаций. Как сообщили аналитики, за прошлый год число закрыты предприятий уменьшилось на 9,3%.Исследователи связывают снижение «смертности» бизнеса с завершением очистки госреестра от фиктивных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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