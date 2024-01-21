Воздух в Тюмени станет опасен

В Тюмени на 23 января установлен первый уровень опасности по метеоусловиям, так как они будут неблагоприятны для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«В период с 04:00 до 15:00 23 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется первая степень опасности», — говорится в сообщении метеорологов.
В подобных условиях наибольшая опасность грозит гражданам, страдающим от хронических заболеваний дыхательной системы. Из-за того, что концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельно допустимой, им рекомендуется оставаться дома, не открывать окна, а в случае выхода на улицу находиться там как можно меньше.
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