21 января 2024

Воздух в Тюмени станет опасен

В Тюмени объявили первый уровень опасности из-за грязного воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Первая степень является самой слабой из трех существующих, но и она опасна для людей с заболеваниями (архивное фото) Фото:

В Тюмени на 23 января установлен первый уровень опасности по метеоусловиям, так как они будут неблагоприятны для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«В период с 04:00 до 15:00 23 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется первая степень опасности», — говорится в сообщении метеорологов.

В подобных условиях наибольшая опасность грозит гражданам, страдающим от хронических заболеваний дыхательной системы. Из-за того, что концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельно допустимой, им рекомендуется оставаться дома, не открывать окна, а в случае выхода на улицу находиться там как можно меньше.

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В Тюмени на 23 января установлен первый уровень опасности по метеоусловиям, так как они будут неблагоприятны для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «В период с 04:00 до 15:00 23 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется первая степень опасности», — говорится в сообщении метеорологов. В подобных условиях наибольшая опасность грозит гражданам, страдающим от хронических заболеваний дыхательной системы. Из-за того, что концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельно допустимой, им рекомендуется оставаться дома, не открывать окна, а в случае выхода на улицу находиться там как можно меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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