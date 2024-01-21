Воздух в Тюмени станет опасен

В Тюмени объявили первый уровень опасности из-за грязного воздуха

22 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Первая степень является самой слабой из трех существующих, но и она опасна для людей с заболеваниями (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на 23 января установлен первый уровень опасности по метеоусловиям, так как они будут неблагоприятны для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «В период с 04:00 до 15:00 23 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется первая степень опасности», — говорится в сообщении метеорологов. В подобных условиях наибольшая опасность грозит гражданам, страдающим от хронических заболеваний дыхательной системы. Из-за того, что концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельно допустимой, им рекомендуется оставаться дома, не открывать окна, а в случае выхода на улицу находиться там как можно меньше.

В Тюмени на 23 января установлен первый уровень опасности по метеоусловиям, так как они будут неблагоприятны для рассеивания в воздухе загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «В период с 04:00 до 15:00 23 января на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется первая степень опасности», — говорится в сообщении метеорологов. В подобных условиях наибольшая опасность грозит гражданам, страдающим от хронических заболеваний дыхательной системы. Из-за того, что концентрация вредных примесей в воздухе будет выше предельно допустимой, им рекомендуется оставаться дома, не открывать окна, а в случае выхода на улицу находиться там как можно меньше.