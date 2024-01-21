Мэр газовой столицы ЯНАО Воронов призвал автомобилистов не мешать снегоуборке. Видео

Андрей Воронов: не препятствуйте снегоуборочным работам

22 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое продолжается очистка снега по всему городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов попросил жителей города не оставлять автомобили во дворах в те дни, когда запланированы снегоуборочные работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дорожники ликвидируют последствия снежных выходных. Заметно меньше стало обращений в этом сезоне. По-прежнему есть проблема с оставленным во дворах личным транспортом горожан. Каждая машина — это дополнительное время на уборку. Помните, что снегоуборочная техника работает быстрее, когда двор свободный. Думаем не только о себе, но и о тех, кто также как и вы, ждет технику в своем дворе», — написал градоначальник. Кроме того, глава поделился результатами работы дорожников за прошедшую неделю. «За прошлую неделю дорожными службами на полигон вывезено более 18 тысяч кубов снега. Почищено 40 дворов», — рассказал Воронов.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов попросил жителей города не оставлять автомобили во дворах в те дни, когда запланированы снегоуборочные работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дорожники ликвидируют последствия снежных выходных. Заметно меньше стало обращений в этом сезоне. По-прежнему есть проблема с оставленным во дворах личным транспортом горожан. Каждая машина — это дополнительное время на уборку. Помните, что снегоуборочная техника работает быстрее, когда двор свободный. Думаем не только о себе, но и о тех, кто также как и вы, ждет технику в своем дворе», — написал градоначальник. Кроме того, глава поделился результатами работы дорожников за прошедшую неделю. «За прошлую неделю дорожными службами на полигон вывезено более 18 тысяч кубов снега. Почищено 40 дворов», — рассказал Воронов.