21 января 2024
20 января 2024

Мэр газовой столицы ЯНАО Воронов призвал автомобилистов не мешать снегоуборке. Видео

Андрей Воронов: не препятствуйте снегоуборочным работам
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, уборка снега, снегоуборочная техника, уборка двора, куча снега, снежная зима
В Новом Уренгое продолжается очистка снега по всему городу Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов попросил жителей города не оставлять автомобили во дворах в те дни, когда запланированы снегоуборочные работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Дорожники ликвидируют последствия снежных выходных. Заметно меньше стало обращений в этом сезоне. По-прежнему есть проблема с оставленным во дворах личным транспортом горожан. Каждая машина — это дополнительное время на уборку. Помните, что снегоуборочная техника работает быстрее, когда двор свободный. Думаем не только о себе, но и о тех, кто также как и вы, ждет технику в своем дворе», — написал градоначальник.

Кроме того, глава поделился результатами работы дорожников за прошедшую неделю. «За прошлую неделю дорожными службами на полигон вывезено более 18 тысяч кубов снега. Почищено 40 дворов», — рассказал Воронов.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов попросил жителей города не оставлять автомобили во дворах в те дни, когда запланированы снегоуборочные работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Дорожники ликвидируют последствия снежных выходных. Заметно меньше стало обращений в этом сезоне. По-прежнему есть проблема с оставленным во дворах личным транспортом горожан. Каждая машина — это дополнительное время на уборку. Помните, что снегоуборочная техника работает быстрее, когда двор свободный. Думаем не только о себе, но и о тех, кто также как и вы, ждет технику в своем дворе», — написал градоначальник. Кроме того, глава поделился результатами работы дорожников за прошедшую неделю. «За прошлую неделю дорожными службами на полигон вывезено более 18 тысяч кубов снега. Почищено 40 дворов», — рассказал Воронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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