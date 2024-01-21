Власти Салехарда повторно перезапускают культуру и молодежку

Первая попытка провести конкурс на вакантные посты не увенчалась успехом Фото: Илья Московец © URA.RU

Объявленный администрацией Салехарда конкурс на замещение должностей директоров Салехардского центра молодежи и Централизованной библиотечной системы означает очередную попытку перезапустить городскую «молодежку» и культуру. Об этом URA.RU рассказал источник во властных структурах.

«Салехард не оставляет попыток „перезапустить“ городскую культуру и молодежную политику. Объявлены кадровые конкурсы на должность директора Салехардского центра молодежи и руководителя Централизованной библиотечной системы», — рассказал собеседник агентства.

Город уже подготовил основу для реализации новых проектов. В 2022 году открылась модельная библиотека «Точка», а в 2023 после реставрации начал работу культурный центр «Наследие», совмещающий функционал библиотеки и музея, в том же году Салехардский Центр молодежи запустился в новом современном здании и очень скоро стал популярным местом проведения официальных и общественных мероприятий, за полгода в СЦМ состоялось более 150 мероприятий различного масштаба.

Поиск нового директора СЦМ власти города проводили еще летом 2023 года, однако ни один из четырех кандидатов не смог пройти отбор, поскольку не предложил убедительной программы развития учреждения. Сейчас должность директора СЦМ, как и прежде, занимает Снежана Денисова. Тогда же проводился поиск на должность директора центра культуры и спорта «Геолог», с 11 октября 2023 года этот пост занимает Екатерина Антоненко.

Централизованная библиотечная система в данный момент остается без руководителя в связи с переходом предыдущего директора Оксаны Сайдашевой в другую организацию. Редакция URA.RU запросила подтверждение информации в городской администрации. На момент публикации ответ не поступил.