23 января 2024

Боец из ЯНАО посмертно награжден боевой медалью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за боевые отличия
Погибший боец из Надымского района Антон Мальцев награжден медалью посмертно Фото:

Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января.

Антон Мальцев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Антон Мальцев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Фото:
Антон Мальцев награжден ведомственной наградой от Министерства Обороны РФ
Антон Мальцев награжден ведомственной наградой от Министерства Обороны РФ
Фото:

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Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова. «Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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