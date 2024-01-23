Боец из ЯНАО посмертно награжден боевой медалью. Фото

24 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Погибший боец из Надымского района Антон Мальцев награжден медалью посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова. «Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января. Антон Мальцев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО Фото: telegram-канал «Администрация Надымского района» — https://t.me/nadym_region/16774 Антон Мальцев награжден ведомственной наградой от Министерства Обороны РФ Фото: страница Марины Кадыровой, ВК — https://vk.com/iost1000?from=search&w=wall119910986_4159%2Fall

Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова. «Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января.