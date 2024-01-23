Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января.
Антон Мальцев погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Боец из Надымского района ЯНАО Антон Мальцев погиб в ходе выполнения боевых задач. Минобороны РФ отметило заслуги павшего героя медалью «За боевые отличия», сообщила глава поселка Правохеттинский Марина Кадырова. «Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Антона, весь Правохеттинский скорбит вместе с вами. Он был храбрее любых слов о мужестве и удивительным солдатом. За мужество и героизм награжден ведомственным знаком отличия Минобороны РФ», — сообщила Марина Кадырова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рядовой Антон Мальцев служил в зоне спецоперации помощником гранатометчика. О его гибели сообщили в администрации Надымского района 23 января.